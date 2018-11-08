В четверг, 8 ноября, четвертую игру в Лиге Европы Динамо завершило победой над Ренном на своем поле - 3:1. Астана в параллельном матче группы обыграл Яблонец - 2:1.

Счет в матче Динамо - Ренн на 13-й минуте открыл Беньямин Вербич. Виталий Миколенко удвоил его на 68-й минуте. Николай Шапаренко довел количество забитых мячей до трех на 72-й минуте. У Ренна отметился Жордан Сибачо, забивший гол хозяевам на 83-й минуте.

После четвертого тура, Динамо осталось на втором месте в группе. На счету команды 8 очков. Первое место у Астаны, также 8 очков. Ренн - на третьем. Яблонец - последний. Приводим результаты матчей и положение команд в группе К.

20 сентября

Динамо - Астана - 1:1

Ренн - Яблонец - 2:1

4 октября

Астана - Ренн - 2:0.

Яблонец - Динамо - 2:2

25 октября

Ренн - Динамо - 1:2

Яблонец - Астана - 1:1

8 ноября

Астана - Яблонец - 2:1

Динамо - Ренн - 3:0

Команда И В Н П М О 1.Астана 4 2 2 0 7-4 8 2.Динамо 4 2 2 0 9-6 8 3.Ренн 4 1 0 3 4-8 3 4.Яблонец 4 0 2 2 5-7 2

25 ноября

Астана - Динамо в 17:50

Яблонец - Ренн в 22:00

13 декабря

Динамо - Яблонец в 19:55

Ренн - Астана в 19:55

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