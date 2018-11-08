Лига Европы. Все результаты, расписание матчей в группе К после матча Динамо - Ренн
В четверг, 8 ноября, четвертую игру в Лиге Европы Динамо завершило победой над Ренном на своем поле - 3:1. Астана в параллельном матче группы обыграл Яблонец - 2:1.
Счет в матче Динамо - Ренн на 13-й минуте открыл Беньямин Вербич. Виталий Миколенко удвоил его на 68-й минуте. Николай Шапаренко довел количество забитых мячей до трех на 72-й минуте. У Ренна отметился Жордан Сибачо, забивший гол хозяевам на 83-й минуте.
После четвертого тура, Динамо осталось на втором месте в группе. На счету команды 8 очков. Первое место у Астаны, также 8 очков. Ренн - на третьем. Яблонец - последний. Приводим результаты матчей и положение команд в группе К.
20 сентября
Динамо - Астана - 1:1
Ренн - Яблонец - 2:1
4 октября
Астана - Ренн - 2:0.
Яблонец - Динамо - 2:2
25 октября
Ренн - Динамо - 1:2
Яблонец - Астана - 1:1
8 ноября
Астана - Яблонец - 2:1
Динамо - Ренн - 3:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Астана
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|2.Динамо
|4
|2
|2
|0
|9-6
|8
|3.Ренн
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|4.Яблонец
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
25 ноября
Астана - Динамо в 17:50
Яблонец - Ренн в 22:00
13 декабря
Динамо - Яблонец в 19:55
Ренн - Астана в 19:55
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