8 ноября завершился четвертый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. В этом сезоне в европейском турнире играют два украинских клуба - Динамо и Ворскла.

Киевское Динамо играет в группе К. Его соперники - Астана, Ренн и Яблонец. 8 ноября "бело-синие" одолели французов на своем поле - 3:1. 25 октября на поле французов киевляне одержали победу - 1:2. Во втором туре динамовцы приняли Астану, матч завершился ничьей 2:2. В первом Динамо сыграло в ничью с Яблонцем - 2:2.

Полтавская Ворскла играет в группе Е. Соперники полтавчан - Арсенал, Спортинг и Карабах. 25 октября матч Карабах - Ворскла завершился со счетом - 0:1 в пользу полтавчан. 20 сентября Арсенал обыграл Ворсклу на своем поле со счетом 4:2. А 4 октября Ворскла уступила Спортингу на последних минутах - 1:2.

Лига Европы УЕФА 2018/2019. Турнирная таблица

Группа А

20 сентября

Лудогорец - Байер - 2:3

АЕК Ларнака - Цюрих - 0:1

4 октября

Цюрих - Лудогорец - 1:0

Байер - АЕК Ларнака - 4:2

25 октября

АЕК Ларнака - Лудогорец - 1:1

Цюрих - Байер - 3:2

8 ноября

Лудогорец - АЕК Ларнака - 0:0

Байер - Цюрих- 1:0

Команда И В Н П М О 1.Байер 4 3 0 1 10-7 9 2.Цюрих 4 3 0 1 5-3 9 3.Лудогорец 4 0 2 2 3-5 2 4.АЕК Ларнака 4 0 2 2 3-6 2

29 ноября

Цюрих - АЕК Ларна в 19:55

Байер - Лудогорец в 19:55

13 декабря

Лудогорец - Цюрих в 22:00

АЕК Ларнака - Байер в 22:00

Группа В

20 сентября

Селтик - Русенборг - 1:0

РБ Лейпциг - Зальцбург - 2:3

4 октября

Зальцбург-Селтик - 3:1

Русенборг - Лейпциг 1:3

25 октября

Селтик - РБ Лейпциг - 2:0

Зальцбург - Русенборг - 3:0

8 ноября

Селтик-РБ Лейпциг - 2:1

Русенборг - Зальцбург - 2:5

Команда И В Н П М О 1.Зальцбург 4 4 0 0 14-5 12 2.РБ Лейпциг 4 2 0 2 8-6 6 3.Селтик 4 2 0 2 4-6 6 4.Русенборг 4 0 0 4 3-12 0

29 ноября

Русенборг - Селтик в 19:55

Зальцбург - Лейпциг в 19:55

13 декабря

Селтик- Зальцбург в 22:00

Лейпциг - Русенборг в 22:00

Группа С

20 сентября

Копенгаген - Зенит - 1:1

Славия - Бордо - 1:0

4 октября

Зенит - Славия - 1:0

Бордо - Копенгаген - 1:2

25 октября

Зенит - Бордо - 2:1

Копенгаген - Славия - 0:1

8 ноября

Бордо - Зенит - 1:1

Славия - Копенгаген - 0:0

Команда И В Н П М О 1.Зенит 4 2 2 0 5-3 8 2.Славия 4 2 1 1 2-1 7 3.Копенгаген 4 1 2 1 3-3 5 4.Бордо 4 0 1 3 3-6 1

29 ноября

Зенит - Копенгаген в 19:55

Бордо - Славия в 19:55

13 декабря

Славия - Зенит в 22:00

Копенгаген - Бордо в 22:00

Группа D

20 сентября

Динамо Загреб - Фенербахче - 4:1

Спартак Трнава - Андерлехт - 1:0

4 октября

Фенербахче - Спартак Трнава - 2:0

Андерлехт - Динамо Загреб - 0:2

25 октября

Андерлехт - Фенербахче в 19:55

Спартак Трнава - Динамо Загреб - 1:2

8 ноября

Фенербахче - Андерлехт - 2:0

Динамо Загреб - Спартак Трнава - 3:1

Команда И В Н П М О 1.Динамо Загреб 4 4 0 0 11-3 12 2.Фенербахче 4 2 1 1 7-6 7 3.Спартак Трнава 4 1 0 3 3-7 3 4.Андерлехт 4 0 1 3 2-7 1

29 ноября

Фенербахче - Динамо Загреб в 19:55

Андерлехт - Спартак Трнава в 19:55

13 декабря

Спартак Трнава - Фенербахче в 22:00

Динамо Загреб - Андерлехт в 22:00

Группа Е

20 сентября

Арсенал - Ворскла - 4:2

Спортинг - Карабах 2:0

4 октября

Ворскла - Спортинг - 1:2

Карабах - Арсенал - 0:3

25 октября

Карабах - Ворскла - 0:1

Спортинг - Арсенал - 0:1

8 ноября

Ворскла - Карабах - 0:1

Арсенал - Спортинг - 0:0

Команда И В Н П М О 1.Арсенал 4 3 1 0 8-2 10 2.Спортинг 4 2 1 1 4-2 7 3.Ворскла 4 1 0 3 4-7 3 4.Карабах 4 1 0 3 1-6 3

29 ноября

Ворскла - Арсенал в 19:55

Карабах - Спортинг в 19:55

13 декабря

Спортинг - Ворскла в 22:00

Арсенал - Карабах в 22:00

Группа F

20 сентября

Дюделанж - Милан - 0:1

Олимпиакос - Бетис - 0:0

4 октября

Бетис - Дюделанж - 3:0

Милан - Олимпиакос - 3:1

25 октября

Дюделанж - Олимпиакос - 0:2

Милан - Бетис - 1:2

8 ноября

Олимпиакос - Дюделанж - 5:1

Бетис - Милан - 1:1

Команда И В Н П М О 1.Бетис 4 2 2 0 6-2 8 2.Милан 4 2 1 1 6-4 7 3.Олимпиакос 4 2 1 1 8-4 7 4.Дюделанж 4 0 0 4 1-11 0

29 ноября

Милан - Дюделанж в 19:55

Бетис - Олимпиакос в 19:55

13 декабря

Дюделанж - Бетис - в 22:00

Олимпиакос - Милан в 22:00

Группа G

20 сентября

Вильярреал-Рейнджерс - 2:2

Рапид - Спартак Москва - 2:0

4 октября

Спартак Москва - Вильярреал в 3:3

Рейнджерс - Рапид Вена - 3:1

25 октября

Вильярреал - Рапид Вена - 5:0

Рейнджерс - Спартак Москва - 0:0

8 ноября

Рапид Вена - Вильярреал - 0:0

Спартак Москва - Рейнджерс - 4:3

Команда И В Н П М О 1.Вильярреал 4 1 3 0 10-5 6 2.Спартак Москва 4 1 2 1 7-8 5 3.Рейнджерс 4 1 2 1 8-7 5 4.Рапид Вена 4 1 1 2 3-8 4

29 ноября

Спартак Москва - Рапид в 17:50

Рейнджерс - Вильярреал в 19:55

13 декабря

Вильярреал - Спартак Москва в 19:55

Рапид Вена - Рейнджерс в 19:55

Группа Н

20 сентября

Лацио - Аполлон - 2:1

Олимпик - Айнтрахт 1:2

4 октября

Айнтрахт Франкфурт - Лацио - 4:1

Аполлон Лимасол - Олимпик - 2:2

25 октября

Айнтрахт Франкфурт - Аполлон Лимасол - 2:0

Олимпик - Лацио - 1:3

8 ноября

Аполлон Лимасол - Айнтрахт Франкфурт - 2:3

Лацио - Олимпик - 2:1

Команда И В Н П М О 1.Айнтрахт Франкуфрт 4 4 0 0 11-4 12 2.Лацио 4 3 0 1 8-7 9 3.Олимпик 4 0 1 3 5-9 1 4.Аполлон Лимасол 4 0 1 3 5-9 1

29 ноября

Айнтрахт Франкфурт - Олимпик в 22:00

Аполлон Лимасол - Айнтрахт Франкфуртв 22:00

13 декабря

Лацио - Айнтрахт Франкфурт в 19:55

Олимпик - Аполлон Лимасол в 19:55

Группа I

20 сентября

Генк - Мальме - 2:0

Бешикташ - Сарпсборг 3:1

4 октября

Сарпсборг - Генк - 3:1

Мальме - Бешикташ - 2:0

25 октября

Бешикташ - Генк - 2:4

Сарпсборг - Мальме - 1:1

8 ноября

Генк - Бешикташ - 1:1

Мальме - Сарпсборг - 1:1

Команда И В Н П М О 1.Генк 4 2 1 1 8-6 7 2.Сарпсборг 4 1 2 1 6-6 5 3.Мальме 4 1 2 1 4-4 5 4.Бешикташ 4 1 1 2 6-8 4

29 ноября

Мальме - Генк в 22:00

Сарпсборг - Бешикташ в 22:00

13 декабря

Генк - Сарпсборг в 19:55

Бешикташ - Мальме в 19:55

Группа J

20 сентября

Акхисар - Краснодар - 0:1

Севилья - Стандард - 5:1

4 октября

Стандард - Акхисар - 2:1

Краснодар - Севилья - 2:1

25 октября

Севилья - Акхисар - 6:0

Стандард - Краснодар - 2:1

8 ноября

Акхисар - Севилья - 2:3

Краснодар - Стандард - 2:1

Команда И В Н П М О 1.Краснодар 4 3 0 1 6-4 9 2.Севилья 4 3 0 1 15-5 9 3.Стандард 4 2 0 2 6-9 6 4.Акхисар 4 0 0 4 3-12 0

29 ноября

Краснодар - Акхисар в 19:55

Стандард - Севилья в 22:00

13 декабря

Акхисар - Стандард в 19:55

Севилья - Краснодар в 19:55

Группа К



20 сентября

Динамо - Астана - 2:2

Ренн - Яблонец - 2:1

4 октября

Астана - Ренн - 2:0

Яблонец - Динамо - 2:2

25 октября

Ренн - Динамо - 1:2

Яблонец - Астана - 1:1

8 ноября

Астана - Яблонец - 2:1

Динамо - Ренн - 3:1

Команда И В Н П М О 1.Астана 4 2 2 0 7-4 8 2.Динамо 4 2 2 0 9-6 8 3.Ренн 4 1 0 3 4-8 3 4.Яблонец 4 0 2 2 5-7 2

29 ноября

Астана - Динамо в 17:50

Яблонец - Ренн в 22:00

13 декабря

Динамо - Яблонец в 19:55

Ренн - Астана в 19:55

Группа L



20 сентября

Види - БАТЭ - 0:2

ПАОК - Челси - 0:1

4 октября

Челси - Види - 1:0

БАТЭ - ПАОК - 1:4

25 октября

ПАОК - Види -0:2

Челси - БАТЭ - 3:1

8 ноября

Види - ПАОК - 1:0

БАТЭ - Челси - 0:1

Команда И В Н П М О 1.Челси 4 4 0 0 6-1 12 2.Види 4 2 0 2 3-3 6 3.ПАОК 4 1 0 3 4-5 3 4.БАТЭ 4 1 0 3 4-8 3

29 ноября

БАТЭ - Види в 19:55

Челси - ПАОК в 22:00

13 декабря

Види - Челси в 19:55

ПАОК - БАТЭ в 19:55

17 декабря: жеребьевка 1/16 финала

14 февраля:первый матч 1/16 финала

21 февраля: второй матч 1/16 финала

22 февраля: жеребьевка 1/8 финала

7 марта: первый матч 1/8 финала

14 марта: второй матч 1/8 финала

15 марта: жеребьевка 1/4 финала

11 апреля: первые матчи 1/4 финала

18 апреля: ответные матчи 1/4 финала

19 апреля: жеребьевка 1/2 финала

2 мая: первые матчи 1/2 финала

9 мая: ответные матчи 1/2 финала

29 мая: финал - стадион "Олимпийский", Баку.

Напомним, что ранее "Страна" публиковала все результаты, расписание и положение команд в Лиге чемпионов 2018-19после четвертого тура. В этом европейском турнире играет Шахтер, который 7 ноября проиграл Ман Сити - 6:0.