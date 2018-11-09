8 ноября завершился четвертый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. В этом сезоне в европейском турнире играют два украинских клуба - Динамо и Ворскла.
Киевское Динамо играет в группе К. Его соперники - Астана, Ренн и Яблонец. 8 ноября "бело-синие" одолели французов на своем поле - 3:1. 25 октября на поле французов киевляне одержали победу - 1:2. Во втором туре динамовцы приняли Астану, матч завершился ничьей 2:2. В первом Динамо сыграло в ничью с Яблонцем - 2:2.
Полтавская Ворскла играет в группе Е. Соперники полтавчан - Арсенал, Спортинг и Карабах. 25 октября матч Карабах - Ворскла завершился со счетом - 0:1 в пользу полтавчан. 20 сентября Арсенал обыграл Ворсклу на своем поле со счетом 4:2. А 4 октября Ворскла уступила Спортингу на последних минутах - 1:2.
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Турнирная таблица
Группа А
20 сентября
Лудогорец - Байер - 2:3
АЕК Ларнака - Цюрих - 0:1
4 октября
Цюрих - Лудогорец - 1:0
Байер - АЕК Ларнака - 4:2
25 октября
АЕК Ларнака - Лудогорец - 1:1
Цюрих - Байер - 3:2
8 ноября
Лудогорец - АЕК Ларнака - 0:0
Байер - Цюрих- 1:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Байер
|4
|3
|0
|1
|10-7
|9
|2.Цюрих
|4
|3
|0
|1
|5-3
|9
|3.Лудогорец
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|4.АЕК Ларнака
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2
29 ноября
Цюрих - АЕК Ларна в 19:55
Байер - Лудогорец в 19:55
13 декабря
Лудогорец - Цюрих в 22:00
АЕК Ларнака - Байер в 22:00
Группа В
20 сентября
Селтик - Русенборг - 1:0
РБ Лейпциг - Зальцбург - 2:3
4 октября
Зальцбург-Селтик - 3:1
Русенборг - Лейпциг 1:3
25 октября
Селтик - РБ Лейпциг - 2:0
Зальцбург - Русенборг - 3:0
8 ноября
Селтик-РБ Лейпциг - 2:1
Русенборг - Зальцбург - 2:5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|14-5
|12
|2.РБ Лейпциг
|4
|2
|0
|2
|8-6
|6
|3.Селтик
|4
|2
|0
|2
|4-6
|6
|4.Русенборг
|4
|0
|0
|4
|3-12
|0
29 ноября
Русенборг - Селтик в 19:55
Зальцбург - Лейпциг в 19:55
13 декабря
Селтик- Зальцбург в 22:00
Лейпциг - Русенборг в 22:00
Группа С
20 сентября
Копенгаген - Зенит - 1:1
Славия - Бордо - 1:0
4 октября
Зенит - Славия - 1:0
Бордо - Копенгаген - 1:2
25 октября
Зенит - Бордо - 2:1
Копенгаген - Славия - 0:1
8 ноября
Бордо - Зенит - 1:1
Славия - Копенгаген - 0:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Зенит
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|2.Славия
|4
|2
|1
|1
|2-1
|7
|3.Копенгаген
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|4.Бордо
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
29 ноября
Зенит - Копенгаген в 19:55
Бордо - Славия в 19:55
13 декабря
Славия - Зенит в 22:00
Копенгаген - Бордо в 22:00
Группа D
20 сентября
Динамо Загреб - Фенербахче - 4:1
Спартак Трнава - Андерлехт - 1:0
4 октября
Фенербахче - Спартак Трнава - 2:0
Андерлехт - Динамо Загреб - 0:2
25 октября
Андерлехт - Фенербахче в 19:55
Спартак Трнава - Динамо Загреб - 1:2
8 ноября
Фенербахче - Андерлехт - 2:0
Динамо Загреб - Спартак Трнава - 3:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Динамо Загреб
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|2.Фенербахче
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|3.Спартак Трнава
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|4.Андерлехт
|4
|0
|1
|3
|2-7
|1
29 ноября
Фенербахче - Динамо Загреб в 19:55
Андерлехт - Спартак Трнава в 19:55
13 декабря
Спартак Трнава - Фенербахче в 22:00
Динамо Загреб - Андерлехт в 22:00
Группа Е
20 сентября
Спортинг - Карабах 2:0
4 октября
Ворскла - Спортинг - 1:2
Карабах - Арсенал - 0:3
25 октября
Спортинг - Арсенал - 0:1
8 ноября
Ворскла - Карабах - 0:1
Арсенал - Спортинг - 0:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Арсенал
|4
|3
|1
|0
|8-2
|10
|2.Спортинг
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|3.Ворскла
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|4.Карабах
|4
|1
|0
|3
|1-6
|3
29 ноября
Ворскла - Арсенал в 19:55
Карабах - Спортинг в 19:55
13 декабря
Спортинг - Ворскла в 22:00
Арсенал - Карабах в 22:00
Группа F
20 сентября
Дюделанж - Милан - 0:1
Олимпиакос - Бетис - 0:0
4 октября
Бетис - Дюделанж - 3:0
Милан - Олимпиакос - 3:1
25 октября
Дюделанж - Олимпиакос - 0:2
Милан - Бетис - 1:2
8 ноября
Олимпиакос - Дюделанж - 5:1
Бетис - Милан - 1:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Бетис
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|2.Милан
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|3.Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|8-4
|7
|4.Дюделанж
|4
|0
|0
|4
|1-11
|0
29 ноября
Милан - Дюделанж в 19:55
Бетис - Олимпиакос в 19:55
13 декабря
Дюделанж - Бетис - в 22:00
Олимпиакос - Милан в 22:00
Группа G
20 сентября
Вильярреал-Рейнджерс - 2:2
Рапид - Спартак Москва - 2:0
4 октября
Спартак Москва - Вильярреал в 3:3
Рейнджерс - Рапид Вена - 3:1
25 октября
Вильярреал - Рапид Вена - 5:0
Рейнджерс - Спартак Москва - 0:0
8 ноября
Рапид Вена - Вильярреал - 0:0
Спартак Москва - Рейнджерс - 4:3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Вильярреал
|4
|1
|3
|0
|10-5
|6
|2.Спартак Москва
|4
|1
|2
|1
|7-8
|5
|3.Рейнджерс
|4
|1
|2
|1
|8-7
|5
|4.Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|3-8
|4
29 ноября
Спартак Москва - Рапид в 17:50
Рейнджерс - Вильярреал в 19:55
13 декабря
Вильярреал - Спартак Москва в 19:55
Рапид Вена - Рейнджерс в 19:55
Группа Н
20 сентября
Лацио - Аполлон - 2:1
Олимпик - Айнтрахт 1:2
4 октября
Айнтрахт Франкфурт - Лацио - 4:1
Аполлон Лимасол - Олимпик - 2:2
25 октября
Айнтрахт Франкфурт - Аполлон Лимасол - 2:0
Олимпик - Лацио - 1:3
8 ноября
Аполлон Лимасол - Айнтрахт Франкфурт - 2:3
Лацио - Олимпик - 2:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Айнтрахт Франкуфрт
|4
|4
|0
|0
|11-4
|12
|2.Лацио
|4
|3
|0
|1
|8-7
|9
|3.Олимпик
|4
|0
|1
|3
|5-9
|1
|4.Аполлон Лимасол
|4
|0
|1
|3
|5-9
|1
29 ноября
Айнтрахт Франкфурт - Олимпик в 22:00
Аполлон Лимасол - Айнтрахт Франкфуртв 22:00
13 декабря
Лацио - Айнтрахт Франкфурт в 19:55
Олимпик - Аполлон Лимасол в 19:55
Группа I
20 сентября
Генк - Мальме - 2:0
Бешикташ - Сарпсборг 3:1
4 октября
Сарпсборг - Генк - 3:1
Мальме - Бешикташ - 2:0
25 октября
Бешикташ - Генк - 2:4
Сарпсборг - Мальме - 1:1
8 ноября
Генк - Бешикташ - 1:1
Мальме - Сарпсборг - 1:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Генк
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|2.Сарпсборг
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|3.Мальме
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|4.Бешикташ
|4
|1
|1
|2
|6-8
|4
29 ноября
Мальме - Генк в 22:00
Сарпсборг - Бешикташ в 22:00
13 декабря
Генк - Сарпсборг в 19:55
Бешикташ - Мальме в 19:55
Группа J
20 сентября
Акхисар - Краснодар - 0:1
Севилья - Стандард - 5:1
4 октября
Стандард - Акхисар - 2:1
Краснодар - Севилья - 2:1
25 октября
Севилья - Акхисар - 6:0
Стандард - Краснодар - 2:1
8 ноября
Акхисар - Севилья - 2:3
Краснодар - Стандард - 2:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Краснодар
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|2.Севилья
|4
|3
|0
|1
|15-5
|9
|3.Стандард
|4
|2
|0
|2
|6-9
|6
|4.Акхисар
|4
|0
|0
|4
|3-12
|0
29 ноября
Краснодар - Акхисар в 19:55
Стандард - Севилья в 22:00
13 декабря
Акхисар - Стандард в 19:55
Севилья - Краснодар в 19:55
Группа К
20 сентября
Динамо - Астана - 2:2
Ренн - Яблонец - 2:1
4 октября
Астана - Ренн - 2:0
Яблонец - Динамо - 2:2
25 октября
Яблонец - Астана - 1:1
8 ноября
Астана - Яблонец - 2:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Астана
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|2.Динамо
|4
|2
|2
|0
|9-6
|8
|3.Ренн
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|4.Яблонец
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
29 ноября
Астана - Динамо в 17:50
Яблонец - Ренн в 22:00
13 декабря
Динамо - Яблонец в 19:55
Ренн - Астана в 19:55
Группа L
20 сентября
Види - БАТЭ - 0:2
ПАОК - Челси - 0:1
4 октября
Челси - Види - 1:0
БАТЭ - ПАОК - 1:4
25 октября
ПАОК - Види -0:2
Челси - БАТЭ - 3:1
8 ноября
Види - ПАОК - 1:0
БАТЭ - Челси - 0:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Челси
|4
|4
|0
|0
|6-1
|12
|2.Види
|4
|2
|0
|2
|3-3
|6
|3.ПАОК
|4
|1
|0
|3
|4-5
|3
|4.БАТЭ
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
29 ноября
БАТЭ - Види в 19:55
Челси - ПАОК в 22:00
13 декабря
Види - Челси в 19:55
ПАОК - БАТЭ в 19:55
17 декабря: жеребьевка 1/16 финала
14 февраля:первый матч 1/16 финала
21 февраля: второй матч 1/16 финала
22 февраля: жеребьевка 1/8 финала
7 марта: первый матч 1/8 финала
14 марта: второй матч 1/8 финала
15 марта: жеребьевка 1/4 финала
11 апреля: первые матчи 1/4 финала
18 апреля: ответные матчи 1/4 финала
19 апреля: жеребьевка 1/2 финала
2 мая: первые матчи 1/2 финала
9 мая: ответные матчи 1/2 финала
29 мая: финал - стадион "Олимпийский", Баку.
Напомним, что ранее "Страна" публиковала все результаты, расписание и положение команд в Лиге чемпионов 2018-19после четвертого тура. В этом европейском турнире играет Шахтер, который 7 ноября проиграл Ман Сити - 6:0.