8 ноября завершился четвертый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА. В этом сезоне в европейском турнире играют два украинских клуба - Динамо и Ворскла.

Киевское Динамо играет в группе К. Его соперники - Астана, Ренн и Яблонец. 8 ноября "бело-синие" одолели французов на своем поле - 3:1. 25 октября на поле французов киевляне одержали победу - 1:2. Во втором туре динамовцы приняли Астану, матч завершился ничьей 2:2. В первом Динамо сыграло в ничью с Яблонцем - 2:2.

Полтавская Ворскла играет в группе Е. Соперники полтавчан - Арсенал, Спортинг и Карабах. 25 октября матч Карабах - Ворскла завершился со счетом - 0:1 в пользу полтавчан. 20 сентября Арсенал обыграл Ворсклу на своем поле со счетом 4:2. А 4 октября Ворскла уступила Спортингу на последних минутах - 1:2.

Лига Европы УЕФА 2018/2019. Турнирная таблица

Группа А

20 сентября

Лудогорец - Байер - 2:3

АЕК Ларнака - Цюрих - 0:1

4 октября

Цюрих - Лудогорец - 1:0

Байер - АЕК Ларнака - 4:2

25 октября

АЕК Ларнака - Лудогорец - 1:1

Цюрих - Байер - 3:2

8 ноября

Лудогорец - АЕК Ларнака - 0:0

Байер - Цюрих- 1:0

 

Команда И В Н П М О
 1.Байер  4  3  0  1 10-7  9
 2.Цюрих  4  3  0  1  5-3  9
 3.Лудогорец  4  0  2  2  3-5  2
 4.АЕК Ларнака  4  0  2  2  3-6  2

 

29 ноября

Цюрих - АЕК Ларна в 19:55

Байер - Лудогорец в 19:55

13 декабря

Лудогорец - Цюрих в 22:00

АЕК Ларнака - Байер в 22:00

Группа В

20 сентября

Селтик - Русенборг - 1:0

РБ Лейпциг - Зальцбург - 2:3

4 октября

Зальцбург-Селтик - 3:1

Русенборг - Лейпциг 1:3

25 октября

Селтик - РБ Лейпциг - 2:0

Зальцбург - Русенборг - 3:0

8 ноября

Селтик-РБ Лейпциг - 2:1

Русенборг - Зальцбург - 2:5

 

Команда И В Н П М О
 1.Зальцбург  4  4  0  0 14-5 12
 2.РБ Лейпциг  4  2  0  2  8-6 6
 3.Селтик  4  2  0  2  4-6 6
 4.Русенборг  4  0  0  4  3-12 0

 

29 ноября

Русенборг - Селтик в 19:55

Зальцбург - Лейпциг в 19:55

13 декабря

Селтик- Зальцбург в 22:00

Лейпциг - Русенборг в 22:00

Группа С

20 сентября

Копенгаген - Зенит - 1:1

Славия - Бордо - 1:0

4 октября

Зенит - Славия - 1:0

Бордо - Копенгаген - 1:2

25 октября

Зенит - Бордо - 2:1

Копенгаген - Славия - 0:1

8 ноября

Бордо - Зенит - 1:1

Славия - Копенгаген - 0:0

 

Команда И В Н П М О
 1.Зенит  4  2  2  0  5-3  8
 2.Славия  4  2  1  1  2-1  7
 3.Копенгаген  4  1  2  1  3-3  5
 4.Бордо  4  0  1  3  3-6  1

 

29 ноября

Зенит - Копенгаген в 19:55

Бордо - Славия в 19:55

13 декабря

Славия - Зенит в 22:00

Копенгаген - Бордо в 22:00

Группа D

20 сентября

Динамо Загреб - Фенербахче - 4:1

Спартак Трнава - Андерлехт - 1:0

4 октября

Фенербахче - Спартак Трнава - 2:0

Андерлехт - Динамо Загреб - 0:2

25 октября

Андерлехт - Фенербахче в 19:55

Спартак Трнава - Динамо Загреб - 1:2

8 ноября

Фенербахче - Андерлехт - 2:0

Динамо Загреб - Спартак Трнава - 3:1

 

Команда И В Н П М О
 1.Динамо Загреб  4  4  0  0  11-3  12
 2.Фенербахче  4  2  1  1  7-6  7
 3.Спартак Трнава  4  1  0  3  3-7  3
 4.Андерлехт  4  0  1  3  2-7  1

 

29 ноября

Фенербахче - Динамо Загреб в 19:55

Андерлехт - Спартак Трнава в 19:55

13 декабря

Спартак Трнава - Фенербахче в 22:00

Динамо Загреб - Андерлехт в 22:00

Группа Е

20 сентября

Арсенал - Ворскла - 4:2

Спортинг - Карабах 2:0

4 октября

Ворскла - Спортинг - 1:2

Карабах - Арсенал - 0:3

25 октября

Карабах - Ворскла - 0:1

Спортинг - Арсенал - 0:1

8 ноября

Ворскла - Карабах - 0:1

Арсенал - Спортинг - 0:0

 

Команда И В Н П М О
 1.Арсенал  4  3  1  0  8-2  10
 2.Спортинг  4  2  1  1  4-2  7
 3.Ворскла  4  1  0  3  4-7  3
 4.Карабах  4  1  0  3  1-6  3

 

29 ноября

Ворскла - Арсенал в 19:55

Карабах - Спортинг в 19:55

13 декабря

Спортинг - Ворскла в 22:00

Арсенал - Карабах в 22:00

Группа F

20 сентября

Дюделанж - Милан - 0:1

Олимпиакос - Бетис - 0:0

4 октября

Бетис - Дюделанж - 3:0

Милан - Олимпиакос - 3:1

25 октября

Дюделанж - Олимпиакос - 0:2

Милан - Бетис - 1:2

8 ноября

Олимпиакос - Дюделанж - 5:1

Бетис - Милан - 1:1

 

Команда И В Н П М О
 1.Бетис  4  2  2  0  6-2  8
 2.Милан  4  2  1  1  6-4  7
 3.Олимпиакос  4  2  1  1  8-4  7
 4.Дюделанж  4  0  0  4  1-11  0

 

29 ноября

Милан - Дюделанж в 19:55

Бетис - Олимпиакос в 19:55

13 декабря

Дюделанж - Бетис - в 22:00

Олимпиакос - Милан в 22:00

Группа G

20 сентября

Вильярреал-Рейнджерс - 2:2

Рапид - Спартак Москва - 2:0

4 октября

Спартак Москва - Вильярреал в 3:3

Рейнджерс - Рапид Вена - 3:1

25 октября

Вильярреал - Рапид Вена - 5:0

Рейнджерс - Спартак Москва - 0:0

8 ноября

Рапид Вена - Вильярреал - 0:0

Спартак Москва - Рейнджерс - 4:3

 

Команда И В Н П М О
 1.Вильярреал  4  1  3  0  10-5  6
 2.Спартак Москва  4  1  2  1  7-8  5
 3.Рейнджерс  4  1  2  1  8-7  5
 4.Рапид Вена  4  1  1  2  3-8  4

 

29 ноября

Спартак Москва - Рапид в 17:50

Рейнджерс - Вильярреал в 19:55

13 декабря

Вильярреал  - Спартак Москва в 19:55

Рапид Вена - Рейнджерс в 19:55

Группа Н

20 сентября

Лацио - Аполлон - 2:1

Олимпик - Айнтрахт 1:2

4 октября

Айнтрахт Франкфурт - Лацио - 4:1

Аполлон Лимасол - Олимпик - 2:2

25 октября

Айнтрахт Франкфурт - Аполлон Лимасол - 2:0

Олимпик - Лацио - 1:3

8 ноября

Аполлон Лимасол - Айнтрахт Франкфурт - 2:3

Лацио - Олимпик - 2:1

 

Команда И В Н П М О
 1.Айнтрахт Франкуфрт  4  4  0  0  11-4  12
 2.Лацио  4  3  0  1  8-7  9
 3.Олимпик  4  0  1  3  5-9  1
 4.Аполлон Лимасол  4  0  1  3  5-9  1

 

29 ноября

Айнтрахт Франкфурт - Олимпик в 22:00

Аполлон Лимасол - Айнтрахт Франкфуртв 22:00

13 декабря

Лацио - Айнтрахт Франкфурт в 19:55

Олимпик - Аполлон Лимасол в 19:55

Группа I

20 сентября

Генк - Мальме - 2:0

Бешикташ - Сарпсборг 3:1

4 октября

Сарпсборг - Генк - 3:1

Мальме - Бешикташ - 2:0

25 октября

Бешикташ - Генк - 2:4

Сарпсборг - Мальме - 1:1

8 ноября

Генк - Бешикташ - 1:1

Мальме - Сарпсборг - 1:1

 

 Команда  И  В  Н  П  М  О
 1.Генк  4  2  1  1  8-6  7
 2.Сарпсборг  4  1  2  1  6-6  5
 3.Мальме  4  1  2  1  4-4  5
 4.Бешикташ  4  1  1  2  6-8  4

 

29 ноября

Мальме - Генк в 22:00

Сарпсборг - Бешикташ в 22:00

13 декабря

Генк - Сарпсборг в 19:55

Бешикташ - Мальме в 19:55

Группа J

20 сентября

Акхисар - Краснодар - 0:1

Севилья -  Стандард - 5:1

4 октября

Стандард - Акхисар - 2:1

Краснодар - Севилья - 2:1

25 октября

Севилья - Акхисар - 6:0

Стандард - Краснодар - 2:1

8 ноября

Акхисар - Севилья - 2:3

Краснодар - Стандард - 2:1

 

 Команда  И  В  Н  П  М  О
 1.Краснодар  4  3  0  1 6-4  9
 2.Севилья  4  3  0  1 15-5  9
 3.Стандард  4  2  0  2  6-9  6
4.Акхисар  4  0  0  4  3-12  0

 

29 ноября

Краснодар - Акхисар в 19:55

Стандард - Севилья в 22:00

13 декабря

Акхисар - Стандард в 19:55

Севилья - Краснодар в 19:55

Группа К

20 сентября

Динамо - Астана - 2:2

Ренн - Яблонец - 2:1

4 октября

Астана - Ренн - 2:0

Яблонец - Динамо - 2:2

25 октября

Ренн - Динамо - 1:2

Яблонец - Астана - 1:1

8 ноября

Астана - Яблонец - 2:1

Динамо - Ренн - 3:1

 Команда  И  В  Н  П  М  О
 1.Астана  4  2  2  0  7-4  8
 2.Динамо  4  2  2  0  9-6  8
 3.Ренн  4  1  0  3  4-8  3
 4.Яблонец  4  0  2  2  5-7  2

 

29 ноября

Астана - Динамо в 17:50

Яблонец - Ренн в 22:00

13 декабря

Динамо - Яблонец в 19:55

Ренн - Астана в 19:55

Группа L


20 сентября

Види - БАТЭ - 0:2

ПАОК - Челси - 0:1

4 октября

Челси - Види - 1:0

БАТЭ - ПАОК - 1:4

25 октября

ПАОК - Види -0:2

Челси - БАТЭ - 3:1

8 ноября

Види - ПАОК - 1:0

БАТЭ - Челси - 0:1

 

Команда И В Н П М О
1.Челси 4 4 0 0 6-1 12
2.Види 4 2 0 2 3-3 6
3.ПАОК 4 1 0 3 4-5 3
4.БАТЭ 4 1 0 3 4-8 3

 

29 ноября

БАТЭ - Види в 19:55

Челси - ПАОК в 22:00

13 декабря

Види - Челси в 19:55

ПАОК - БАТЭ в 19:55

17 декабря: жеребьевка 1/16 финала

14 февраля:первый матч 1/16 финала

21 февраля: второй матч 1/16 финала

22 февраля: жеребьевка 1/8 финала

7 марта: первый матч 1/8 финала

14 марта: второй матч 1/8 финала

15 марта: жеребьевка 1/4 финала

11 апреля: первые матчи 1/4 финала

18 апреля: ответные матчи 1/4 финала

19 апреля: жеребьевка 1/2 финала

2 мая: первые матчи 1/2 финала

9 мая: ответные матчи 1/2 финала

29 мая: финал - стадион "Олимпийский", Баку.

Напомним, что ранее "Страна" публиковала все результаты, расписание и положение команд в Лиге чемпионов 2018-19после четвертого тура. В этом европейском турнире играет Шахтер, который 7 ноября проиграл Ман Сити - 6:0.

Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!