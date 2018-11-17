В Лиге Наций УЕФА идут игры финального тура. 16 ноября свой последний матч в группе В1 сыграла сборная Украины, она уступила Словакии - 4:1. Последние игры в группах состоятся 20 ноября.
Календарь и результаты матчей в Лиге А
Группа 1
6 сентября: Германия-Франция - 0:0
9 сентября: Франция-Нидерланды - 2:1
13 октября: Нидерланды-Германия - 3:0
16 октября: Франция-Германия - 2:1
16 ноября: Нидерланды-Франция - 2:0
19 ноября: Германия-Нидерланды в 21:45
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1
|Франция
|4
|2
|1
|1
|4-4
|0
|7
|2
|Нидерланды
|3
|2
|0
|1
|6-2
|+4
|6
|3
|Германия
|3
|0
|1
|2
|1-5
|-4
|1
Группа 2
8 сентября: Швейцария-Исландия - 6:0
11 сентября: Исландия-Бельгия - 0:3
12 октября: Бельгия-Швейцария - 2:1
15 октября: Исландия-Швейцария - 1:2
15 ноября: Бельгия-Исландия - 2:0
18 ноября: Швейцария-Бельгия в 21:45
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|7-1
|+6
|9
|2
|Швейцария
|3
|2
|0
|1
|9-3
|+6
|6
|3
|Исландия
|4
|0
|0
|4
|1-13
|-12
|0
Группа 3
7 сентября: Италия-Польша - 1:1
10 сентября: Португалия-Италия - 1:0
11 октября: Польша-Португалия - 2:3
14 октября: Польша-Италия - 0:1
17 ноября: Италия-Португалия в 21:45
20 ноября: Португалия-Польша в 21:45
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1
|Португалия
|2
|2
|0
|0
|4-2
|+2
|6
|2
|Италия
|3
|1
|1
|1
|2-2
|0
|4
|3
|Польша
|3
|0
|1
|2
|3-5
|-2
|1
Группа 4
8 сентября: Англия-Испания 1:2
11 сентября: Испания-Хорватия 6:0
12 октября: Хорватия-Англия - 0:0
15 октября: Испания-Англия - 2:3
15 ноября: Хорватия-Испания - 3:2
18 ноября: Англия-Хорватия в 21:45
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1
|Испания
|4
|2
|0
|2
|12-7
|+5
|6
|2
|Англия
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|3
|Хорватия
|3
|1
|1
|1
|3-8
|-5
|4
Календарь и результаты матчей в Лиге В
Группа 1
6 сентября: Чехия-Украина - 1:2
9 сентября: Украина-Словакия - 1:0
13 октября: Словакия-Чехия - 1:2
16 октября: Украина-Чехия - 1:0
16 ноября: Словакия-Украина - 4:1
19 ноября: Чехия-Словакия в 21:45
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1
|Украина
|4
|3
|0
|1
|5-5
|0
|9
|2
|Чехия
|3
|1
|0
|2
|3-4
|-1
|3
|3
|Словакия
|3
|1
|0
|2
|5-4
|+1
|3
Группа 2
7 сентября: Турция-Россия - 1:2
10 сентября: Швеция-Турция - 2:3
11 октября: Россия-Швеция - 0:0
14 октября: Россия-Турция - 2:0
17 ноября: Турция-Швеция в 19:00
20 ноября: Швеция-Россия в 21:45
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1
|Россия
|3
|2
|1
|0
|4-1
|+3
|7
|2
|Турция
|3
|1
|0
|2
|4-6
|-2
|3
|3
|Швеция
|2
|0
|1
|1
|2-3
|-1
|1
Группа 3
8 сентября: Северная Ирландия-Босния и Герцеговина - 1:2
11 сентября: Босния и Герцеговина-Австрия - 1:0
12 октября: Австрия-Северная Ирландия - 1:0
15 октября: Босния и Герцеговина-Северная Ирландия - 2:0
15 ноября: Австрия-Босния и Герцеговина - 0:0
18 ноября: Северная Ирландия-Австрия в 19:00
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1
|Босния и Герцеговина
|4
|3
|1
|0
|5-1
|+4
|10
|2
|Австрия
|3
|1
|1
|1
|1-1
|0
|4
|3
|Северная Ирландия
|3
|0
|0
|3
|1-5
|-4
|0
Группа 4
6 сентября: Уэльс-Ирландия - 4:1
9 сентября: Дания-Уэльс - 2:0
13 октября: Ирландия-Дания - 0:0
16 октября: Ирландия-Уэльс - 0:1
16 ноября: Уэльс-Дания - 1:2
19 ноября: Дания-Ирландия в 21:45
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1
|Дания
|3
|2
|1
|0
|4-1
|+3
|7
|2
|Уэльс
|4
|2
|0
|2
|6-5
|+1
|6
|3
|Ирландия
|3
|0
|1
|2
|1-5
|-4
|1
Календарь и результаты матчей в Лиге С
Группа 1
7 сентября: Албания-Израиль - 1:0
10 сентября: Шотландия-Албания - 2:0
11 октября: Израиль-Шотландия - 2:1
14 октября: Израиль-Албания - 2:0
17 ноября: Албания-Шотландия в 21:45
20 ноября: Шотландия-Израиль в 21:45
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1
|Израиль
|3
|2
|0
|1
|4-2
|+2
|6
|2
|Шотландия
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|3
|Албания
|3
|1
|0
|2
|1-4
|-3
|3
Группа 2
8 сентября: Финляндия-Венгрия - 1:0
8 сентября: Эстония-Греция - 0:1
11 сентября: Финляндия-Эстония - 1:0
11 сентября: Венгрия-Греция - 2:1
12 октября: Эстония-Финляндия - 0:1
12 октября: Греция-Венгрия - 1:0
15 октября: Финляндия-Греция - 2:0
15 октября: Эстония-Венгрия - 3:3
15 ноября: Венгрия-Эстония - 2:0
15 ноября: Греция-Финляндия - 1:0
18 ноября: Венгрия-Финляндия в 21:45
18 ноября: Греция-Эстония в 21:45
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1
|Финляндия
|5
|4
|0
|1
|5-1
|+4
|12
|2
|Греция
|5
|3
|0
|2
|4-4
|0
|9
|3
|Венгрия
|5
|2
|1
|2
|7-6
|-1
|7
|4
|Эстония
|5
|0
|1
|4
|3-8
|-5
|1
Группа 3
6 сентября: Словения-Болгария - 1:2
6 сентября: Норвегия-Кипр - 2:0
9 сентября: Болгария-Норвегия - 1:0
9 сентября: Кипр-Словения - 2:1
13 октября: Норвегия-Словения - 1:0
13 октября: Болгария-Кипр - 2:1
16 октября: Словения-Кипр - 1:1
16 октября: Норвегия-Болгария - 1:0
16 ноября: Кипр-Болгария - 1:1
16 ноября: Словения-Норвегия в 21:45
19 ноября: Кипр-Норвегия в 21:45
19 ноября: Болгария-Словения в 21:45
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1
|Норвегия
|4
|3
|0
|1
|4-1
|+3
|9
|2
|Болгария
|4
|3
|0
|1
|5-3
|+2
|9
|3
|Кипр
|3
|1
|0
|2
|3-5
|-2
|3
|4
|Словения
|3
|0
|0
|3
|2-5
|-3
|0
Группа 4
7 сентября: Литва-Сербия - 0:1
7 сентября: Румыния-Черногория - 0:0
10 сентября: Сербия-Румыния 2:2
10 сентября: Черногория-Литва- 2:0
11 октября: Черногория-Сербия - 0:2
11 октября: Литва-Румыния - 1:2
14 октября: Румыния-Сербия - 0:0
14 октября: Литва-Черногория - 1:4
17 ноября: Сербия-Черногория в 16:00
17 ноября: Румыния-Литва в 21:45
20 ноября: Сербия-Литва в 21:45
20 ноября: Черногория-Румыния в 21:45
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1
|Сербия
|4
|2
|2
|0
|5-2
|+3
|8
|2
|Черногория
|4
|2
|1
|1
|6-3
|+3
|7
|3
|Румыния
|4
|1
|3
|0
|4-3
|+1
|6
|4
|Литва
|4
|0
|0
|4
|2-9
|-7
|0
Календарь и результаты матчей в Лиге D
Группа 1
6 сентября: Казахстан-Грузия - 0:2
6 сентября: Латвия-Андорра - 0:0
9 сентября: Грузия-Латвия - 1:0
10 сентября: Андорра-Казахстан - 1:1
13 октября: Латвия-Казахстан - 1:1
13 октября: Грузия-Андорра - 3:0
16 октября: Казахстан-Андорра - 4:0
16 октября: Латвия-Грузия - 0:3
15 ноября: Казахстан-Латвия - 1:1
15 ноября: Андорра-Грузия - 1:1
19 ноября: Грузия-Казахстан в 19:00
19 ноября: Андорра-Латвия в 19:00
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1
|Грузия
|5
|4
|1
|0
|10-1
|+9
|13
|2
|Казахстан
|5
|1
|3
|1
|7-5
|+2
|6
|3
|Латвия
|5
|0
|3
|2
|2-6
|-4
|3
|4
|Андорра
|5
|0
|3
|2
|2-9
|-7
|3
Группа 2
8 сентября: Беларусь-Сан-Марино - 5:0
8 сентября: Люксембург-Молдова - 4:0
11 сентября: Молдова-Беларусь - 0:0
11 сентября: Сан-Марино-Люксембург - 0:3
12 октября: Молдова-Сан-Марино - 2:0
12 октября: Беларусь-Люксембург - 1:0
15 октября: Беларусь-Молдова - 0:0
15 октября: Люксембург-Сан-Марино - 3:0
15 ноября: Люксембург-Беларусь - 0:2
15 ноября: Сан-Марино-Молдова - 0:1
18 ноября: Сан-Марино-Беларусь в 19:00
18 ноября: Молдова-Люксембург в 19:00
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1
|Беларусь
|5
|3
|2
|0
|8-0
|+8
|11
|2
|Люксембург
|5
|3
|0
|2
|10-3
|+7
|9
|3
|Молдова
|5
|2
|2
|1
|3-4
|-1
|8
|4
|Сан-Марино
|5
|0
|0
|5
|0-14
|-14
|0
Группа 3
7 сентября: Азербайджан-Косово - 0:0
7 сентября: Фарерские острова-Мальта - 3:1
10 сентября: Мальта-Азербайджан - 1:1
10 сентября: Косово-Фарерские острова - 2:1
11 октября: Фарерские острова-Азербайджан - 0:3
11 октября: Косово-Мальта - 3:1
14 октября: Азербайджан-Мальта - 1:1
14 октября: Фарерские острова-Косово - 1:1
17 ноября: Азербайджан-Фарерские острова в 19:00
17 ноября: Мальта-Косово в 19:00
20 ноября: Мальта-Фарерские острова в 21:45
20 ноября: Косово-Азербайджан в 21:45
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1
|Косово
|4
|2
|2
|0
|6-2
|+4
|8
|2
|Азербайджан
|4
|1
|3
|0
|5-2
|+3
|6
|3
|Фарерские острова
|4
|1
|1
|2
|4-7
|-3
|4
|4
|Мальта
|4
|0
|2
|2
|4-8
|-4
|2
Группа 4
6 сентября: Армения-Лихтенштейн - 2:1
6 сентября: Гибралтар-Македония - 0:2
9 сентября: Македония-Армения - 2:0
9 сентября: Лихтенштейн-Гибралтар - 2:0
13 октября: Армения-Гибралтар - 0:1
13 октября: Македония-Лихтенштейн - 4:1
16 октября: Армения-Македония - 4:0
16 октября: Гибралтар-Лихтенштейн - 2:1
16 ноября: Гибралтар-Армения - 2:6
16 ноября: Лихтенштейн-Македония - 0:2
19 ноября: Македония-Гибралтар в 21:45
19 ноября: Лихтенштейн-Армения в 21:45
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1
|Македония
|5
|4
|0
|1
|10-5
|+5
|12
|2
|Армения
|5
|3
|0
|2
|12-6
|+6
|9
|3
|Гибралтар
|5
|2
|0
|3
|5-11
|-6
|6
|4
|Лихтенштейн
|5
|1
|0
|4
|5-10
|-5
|3