В Лиге Наций УЕФА идут игры финального тура. 16 ноября свой последний матч в группе В1 сыграла сборная Украины, она уступила Словакии - 4:1. Последние игры в группах состоятся 20 ноября.

Календарь и результаты матчей в Лиге А

Группа 1

6 сентября: Германия-Франция - 0:0

9 сентября: Франция-Нидерланды - 2:1

13 октября: Нидерланды-Германия - 3:0

16 октября: Франция-Германия - 2:1

16 ноября: Нидерланды-Франция - 2:0

19 ноября: Германия-Нидерланды в 21:45

Место Команда И В Н П Мячи Разница Очки 1 Франция 4 2 1 1 4-4 0 7 2 Нидерланды 3 2 0 1 6-2 +4 6 3 Германия 3 0 1 2 1-5 -4 1

Группа 2

8 сентября: Швейцария-Исландия - 6:0

11 сентября: Исландия-Бельгия - 0:3

12 октября: Бельгия-Швейцария - 2:1

15 октября: Исландия-Швейцария - 1:2

15 ноября: Бельгия-Исландия - 2:0

18 ноября: Швейцария-Бельгия в 21:45

Место Команда И В Н П Мячи Разница Очки 1 Бельгия 2 2 0 0 7-1 +6 9 2 Швейцария 3 2 0 1 9-3 +6 6 3 Исландия 4 0 0 4 1-13 -12 0

Группа 3

7 сентября: Италия-Польша - 1:1

10 сентября: Португалия-Италия - 1:0

11 октября: Польша-Португалия - 2:3

14 октября: Польша-Италия - 0:1

17 ноября: Италия-Португалия в 21:45

20 ноября: Португалия-Польша в 21:45

Место Команда И В Н П Мячи Разница Очки 1 Португалия 2 2 0 0 4-2 +2 6 2 Италия 3 1 1 1 2-2 0 4 3 Польша 3 0 1 2 3-5 -2 1

Группа 4

8 сентября: Англия-Испания 1:2

11 сентября: Испания-Хорватия 6:0

12 октября: Хорватия-Англия - 0:0

15 октября: Испания-Англия - 2:3

15 ноября: Хорватия-Испания - 3:2

18 ноября: Англия-Хорватия в 21:45

Место Команда И В Н П Мячи Разница Очки 1 Испания 4 2 0 2 12-7 +5 6 2 Англия 3 1 1 1 4-4 0 4 3 Хорватия 3 1 1 1 3-8 -5 4

Календарь и результаты матчей в Лиге В

Группа 1

6 сентября: Чехия-Украина - 1:2

9 сентября: Украина-Словакия - 1:0

13 октября: Словакия-Чехия - 1:2

16 октября: Украина-Чехия - 1:0

16 ноября: Словакия-Украина - 4:1

19 ноября: Чехия-Словакия в 21:45

Место Команда И В Н П Мячи Разница Очки 1 Украина 4 3 0 1 5-5 0 9 2 Чехия 3 1 0 2 3-4 -1 3 3 Словакия 3 1 0 2 5-4 +1 3

Группа 2

7 сентября: Турция-Россия - 1:2

10 сентября: Швеция-Турция - 2:3

11 октября: Россия-Швеция - 0:0

14 октября: Россия-Турция - 2:0

17 ноября: Турция-Швеция в 19:00

20 ноября: Швеция-Россия в 21:45

Место Команда И В Н П Мячи Разница Очки 1 Россия 3 2 1 0 4-1 +3 7 2 Турция 3 1 0 2 4-6 -2 3 3 Швеция 2 0 1 1 2-3 -1 1

Группа 3

8 сентября: Северная Ирландия-Босния и Герцеговина - 1:2

11 сентября: Босния и Герцеговина-Австрия - 1:0

12 октября: Австрия-Северная Ирландия - 1:0

15 октября: Босния и Герцеговина-Северная Ирландия - 2:0

15 ноября: Австрия-Босния и Герцеговина - 0:0

18 ноября: Северная Ирландия-Австрия в 19:00

Место Команда И В Н П Мячи Разница Очки 1 Босния и Герцеговина 4 3 1 0 5-1 +4 10 2 Австрия 3 1 1 1 1-1 0 4 3 Северная Ирландия 3 0 0 3 1-5 -4 0

Группа 4

6 сентября: Уэльс-Ирландия - 4:1

9 сентября: Дания-Уэльс - 2:0

13 октября: Ирландия-Дания - 0:0

16 октября: Ирландия-Уэльс - 0:1

16 ноября: Уэльс-Дания - 1:2

19 ноября: Дания-Ирландия в 21:45

Место Команда И В Н П Мячи Разница Очки 1 Дания 3 2 1 0 4-1 +3 7 2 Уэльс 4 2 0 2 6-5 +1 6 3 Ирландия 3 0 1 2 1-5 -4 1

Календарь и результаты матчей в Лиге С

Группа 1

7 сентября: Албания-Израиль - 1:0

10 сентября: Шотландия-Албания - 2:0

11 октября: Израиль-Шотландия - 2:1

14 октября: Израиль-Албания - 2:0

17 ноября: Албания-Шотландия в 21:45

20 ноября: Шотландия-Израиль в 21:45

Место Команда И В Н П Мячи Разница Очки 1 Израиль 3 2 0 1 4-2 +2 6 2 Шотландия 2 1 0 1 3-2 +1 3 3 Албания 3 1 0 2 1-4 -3 3

Группа 2

8 сентября: Финляндия-Венгрия - 1:0

8 сентября: Эстония-Греция - 0:1

11 сентября: Финляндия-Эстония - 1:0

11 сентября: Венгрия-Греция - 2:1

12 октября: Эстония-Финляндия - 0:1

12 октября: Греция-Венгрия - 1:0

15 октября: Финляндия-Греция - 2:0

15 октября: Эстония-Венгрия - 3:3

15 ноября: Венгрия-Эстония - 2:0

15 ноября: Греция-Финляндия - 1:0

18 ноября: Венгрия-Финляндия в 21:45

18 ноября: Греция-Эстония в 21:45

Место Команда И В Н П Мячи Разница Очки 1 Финляндия 5 4 0 1 5-1 +4 12 2 Греция 5 3 0 2 4-4 0 9 3 Венгрия 5 2 1 2 7-6 -1 7 4 Эстония 5 0 1 4 3-8 -5 1

Группа 3

6 сентября: Словения-Болгария - 1:2

6 сентября: Норвегия-Кипр - 2:0

9 сентября: Болгария-Норвегия - 1:0

9 сентября: Кипр-Словения - 2:1

13 октября: Норвегия-Словения - 1:0

13 октября: Болгария-Кипр - 2:1

16 октября: Словения-Кипр - 1:1

16 октября: Норвегия-Болгария - 1:0

16 ноября: Кипр-Болгария - 1:1

16 ноября: Словения-Норвегия в 21:45

19 ноября: Кипр-Норвегия в 21:45

19 ноября: Болгария-Словения в 21:45

Место Команда И В Н П Мячи Разница Очки 1 Норвегия 4 3 0 1 4-1 +3 9 2 Болгария 4 3 0 1 5-3 +2 9 3 Кипр 3 1 0 2 3-5 -2 3 4 Словения 3 0 0 3 2-5 -3 0

Группа 4

7 сентября: Литва-Сербия - 0:1

7 сентября: Румыния-Черногория - 0:0

10 сентября: Сербия-Румыния 2:2

10 сентября: Черногория-Литва- 2:0

11 октября: Черногория-Сербия - 0:2

11 октября: Литва-Румыния - 1:2

14 октября: Румыния-Сербия - 0:0

14 октября: Литва-Черногория - 1:4

17 ноября: Сербия-Черногория в 16:00

17 ноября: Румыния-Литва в 21:45

20 ноября: Сербия-Литва в 21:45

20 ноября: Черногория-Румыния в 21:45

Место Команда И В Н П Мячи Разница Очки 1 Сербия 4 2 2 0 5-2 +3 8 2 Черногория 4 2 1 1 6-3 +3 7 3 Румыния 4 1 3 0 4-3 +1 6 4 Литва 4 0 0 4 2-9 -7 0

Календарь и результаты матчей в Лиге D

Группа 1

6 сентября: Казахстан-Грузия - 0:2

6 сентября: Латвия-Андорра - 0:0

9 сентября: Грузия-Латвия - 1:0

10 сентября: Андорра-Казахстан - 1:1

13 октября: Латвия-Казахстан - 1:1

13 октября: Грузия-Андорра - 3:0

16 октября: Казахстан-Андорра - 4:0

16 октября: Латвия-Грузия - 0:3

15 ноября: Казахстан-Латвия - 1:1

15 ноября: Андорра-Грузия - 1:1

19 ноября: Грузия-Казахстан в 19:00

19 ноября: Андорра-Латвия в 19:00

Место Команда И В Н П Мячи Разница Очки 1 Грузия 5 4 1 0 10-1 +9 13 2 Казахстан 5 1 3 1 7-5 +2 6 3 Латвия 5 0 3 2 2-6 -4 3 4 Андорра 5 0 3 2 2-9 -7 3

Группа 2

8 сентября: Беларусь-Сан-Марино - 5:0

8 сентября: Люксембург-Молдова - 4:0

11 сентября: Молдова-Беларусь - 0:0

11 сентября: Сан-Марино-Люксембург - 0:3

12 октября: Молдова-Сан-Марино - 2:0

12 октября: Беларусь-Люксембург - 1:0

15 октября: Беларусь-Молдова - 0:0

15 октября: Люксембург-Сан-Марино - 3:0

15 ноября: Люксембург-Беларусь - 0:2

15 ноября: Сан-Марино-Молдова - 0:1

18 ноября: Сан-Марино-Беларусь в 19:00

18 ноября: Молдова-Люксембург в 19:00

Место Команда И В Н П Мячи Разница Очки 1 Беларусь 5 3 2 0 8-0 +8 11 2 Люксембург 5 3 0 2 10-3 +7 9 3 Молдова 5 2 2 1 3-4 -1 8 4 Сан-Марино 5 0 0 5 0-14 -14 0

Группа 3

7 сентября: Азербайджан-Косово - 0:0

7 сентября: Фарерские острова-Мальта - 3:1

10 сентября: Мальта-Азербайджан - 1:1

10 сентября: Косово-Фарерские острова - 2:1

11 октября: Фарерские острова-Азербайджан - 0:3

11 октября: Косово-Мальта - 3:1

14 октября: Азербайджан-Мальта - 1:1

14 октября: Фарерские острова-Косово - 1:1

17 ноября: Азербайджан-Фарерские острова в 19:00

17 ноября: Мальта-Косово в 19:00

20 ноября: Мальта-Фарерские острова в 21:45

20 ноября: Косово-Азербайджан в 21:45

Место Команда И В Н П Мячи Разница Очки 1 Косово 4 2 2 0 6-2 +4 8 2 Азербайджан 4 1 3 0 5-2 +3 6 3 Фарерские острова 4 1 1 2 4-7 -3 4 4 Мальта 4 0 2 2 4-8 -4 2

Группа 4

6 сентября: Армения-Лихтенштейн - 2:1

6 сентября: Гибралтар-Македония - 0:2

9 сентября: Македония-Армения - 2:0

9 сентября: Лихтенштейн-Гибралтар - 2:0

13 октября: Армения-Гибралтар - 0:1

13 октября: Македония-Лихтенштейн - 4:1

16 октября: Армения-Македония - 4:0

16 октября: Гибралтар-Лихтенштейн - 2:1

16 ноября: Гибралтар-Армения - 2:6

16 ноября: Лихтенштейн-Македония - 0:2

19 ноября: Македония-Гибралтар в 21:45

19 ноября: Лихтенштейн-Армения в 21:45