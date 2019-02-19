Месяц спустя после того, как Сергей Шнуров появился на церемонии "Человек года" журнала GQ в обнимку с новой спутницей, разведенный лидер группы "Ленинград" снова женился. Его избранницей стала Ольга Абрамова.

"Страна" собрала все что известно о четвертой жене Шнурова и их отношениях.

"Что-то я никак не холостяк"

О тайное женитьбе музыканта 20 октября написали российские СМИ. Церемония прошла в режиме особой секретности в Санкт-Петербурге, во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной. 45-летний Сергей Шнуров и 26-летняя Ольга Абрамова просто расписались без торжественных речей работников ЗАГСа. Во Дворец бракосочетаний они зашли через черный ход и вышли оттуда спустя 5 минут.

Позже в своем Instagramm Сергей Шнуров подтвердил женитьбу, опубликовав фото с Ольгой Абрамовой и стих.

Фото: Сергей Шнуров и Ольга Абрамова

Выпивая с тобой третью стопку,

Говорил себе, — не торопись, постой.

А потом схватил тебя за попку.

Глядь, опять уже не холостой.

Как обычно было не спокойно,

Расширялся блок, который НАТО,

Колебался курс рубля, биткойна,

Только я стабильно пьяно и женато.

Спросят, — мало тебе было баб ли?

Нет, полно, но есть один пустяк.

Я люблю. Одни и те же грабли.

Что-то я никак не холостяк.

По данным СМИ, изначально свадьба была назначена на 17 ноября, но пара решила ускорить процесс.

Первый выход в свет

Напомним, что в начале сентября, во время выхода в свет, блондинку в красном платье лидер "Ленинграда" представил, как "поэтессу Варвару", но оказалось, что, на самом деле, это Ольга Абрамова. Музыкант не стал отвечать на вопросы журналистов о характере их отношений, но все время обнимал девушку за талию, а она не отходила от него.

Фото: ТАСС

Ольге Абрамовой 27 лет, она на 18 лет младше Сергея Шнурова. Девушка родилась в Екатеринбурге, откуда переехала в Москву с родителями, когда ей было 14 лет. Ее отец - бизнесмен.

Спутница Шнурова - выпускница МГУ. Также изучала историю искусств в Лондоне. Она не работает и ведет образ жизни светской львицы. В списке ее бывших поклонников - основатель IT компании Rupaх Руслан Фахриев и сын владельца "М-Видео" Ларри Зайонц.

Фото: ТАСС

При каких обстоятельствах познакомилась пара, пока неизвестно. По данным Telegram-канала "Антиглянец", отношения Шнура с Абрамовой начались этим летом.

Фото: ТАСС

Пока Шнуров отвечал на вопросы журналистов, девушка позировала перед камерами и улыбалась.

Женщины и дети Сергея Шнурова

Официально Шнур развелся в августе этого года. Инициатором расставания стала его экс-супруга Матильда, с которой он был в браке 8 лет. После развода она не афиширует личную жизнь, занимается проектами, посещает светские мероприятия в компании подруг. Правда, на днях в СМИ появилась информация о ее возможном романе с ресторатором Сергеем Шпонькой, который владеет рестораном "Театро".

После представления Ольги Абрамовой, экс-супруга Сергея Шнурова дала первое подробное интервью о расставании в интервью журналу Esquire.

"Мы прожили вместе одиннадцать лет, и, конечно, мы в чем-то изменили друг друга. Причем в положительную сторону. Мы прошли разные стадии вместе. Совместная жизнь с Сергеем Шнуровым - это опыт духовного роста и самопознания, испытание смирением и терпением, безоговорочной любовью", - сказала она.

Также она отметила, что раздел имущества прошел легко. "Я занималась рестораном "Кококо". Сергей был инвестором. Проект окупился. Сергей остался с "Ленинградом", я - с "Кококо". Еще у меня есть балетная студия "Айседора". Моя фамилия тоже остается со мной", - сказала Матильда.

Фото: С бывшей супругой Матильдой/google.com.ua

Матильда рассказала о разводе Ксении Собчак - в ее проекте "Осторожно Собчак". О личном они говорили лежа в пижамах в кровати и потягивая шампанское. Ксения Собчак прилетела в Санкт-Петербург, на празднование шестилетия ресторана Матильды Шнуровой. Бывшая жена рок-музыканта давно дружит с телеведущей. После громкой вечеринки Собчак привела Матильду в номер отеля, где сначала дала ей продегустировать блюда из нескольких ресторанов, а потом пригласила девушку в спальню.

Расставанием со Шнуром Матильда сравнила с большим домом, который пошел трещинами и рушился поэтапно. Бывшая жена музыканта сказала, что болезненно переживала развод, с головой ушла в новые проекты и бизнес. Также она сообщила, что не ожидала такой скорой женитьбы. "Меня это обескуражило. Три дня шатало. Я еще в процессе обработке информации. Не знаю, как к этому относиться", - сказала она.

Она призналась, что пока ей трудно закрутить новый роман после 12 лет жизни с рок-музыкантом.

Сергей Шнуров, который не отрицал многочисленных измен во время брака, часто появлялся на публике с разными девушками после того, как стало известно о разрыве с Матильдой. Например, в конец августа он целовался с моделью Ксенией Костровской. Девушка обнародовала снимок в Instagram, сопроводив его таким комментарием: "Наверное, почти у каждого есть или был особенный человек, который что-то изменил в вашей жизни или в сознании. Который смог успокоить эмоции и направить их на созидание. Который откусил кусок твоей души и одновременно наполнил ее. И ты можешь быть больным, измотанным и абсолютно бессильным, но при этом счастливым. Счастливым, потому что после такой встречи твой мир уже не будет прежним". Правда, потом она удалила фото.

Фото: instagram.com

Также музыканту приписывали роман с подругой бывшей жены Никой Белоцерковской, с которой они вместе отдыхали во Франции.

Фото: instagram.com

Обсуждали в сети и возможное воссоединение с Оксаной Акиньшиной, которая развелась с мужем.

Фото: instagram.com

Первой супругой музыканта стала Мария Исмагилова, в этом браке родилась дочь Серафима, которой сейчас 25 лет. Во втором браке со Светланой Костицыной родился сын Аполлон, которому 18 лет. В третий раз Шнур женился на бывшей балерине Елене Мозговой (Матильде), детей у них не было.