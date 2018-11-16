6 сентября: Чехия - Украина - 1:2 (1:1)

9 сентября: Украина - Словакия - 1:0 (1:0)

13 октября: Словакия - Чехия - 1:2

16 октября: Украина - Чехия - 1:0

16 ноября: Словакия - Украина - 4:1

19 ноября: Чехия - Словакия в 21.45

Группа В1 И В Н П М О 1. Украина 4 3 0 1 5-5 9 2. Чехия 3 1 0 2 3-4 3 3. Словакия 3 1 0 2 5-4 3

Сборная Украины заняла первое место в своей Группе, это дает право бороться за выход на Евро-2020 через Лигу наций чтобы затем участвовать в плей-офф среди победителей групп своего дивизиона в марте 2020 года.

В других группах этого дивизиона Лиги наций играют: в группе В2 – Турция, Швеция и Россия; в группе В3 – Северная Ирландия, Босния и Австрия; в группе В4 – Дания, Ирландия и Уэльс.

Если кто-либо из победителей групп Лиги наций уже пробьется на Евро-2020 через стандартный отборочный цикл (март-ноябрь 2019 года), то его путевка в стыковые матчи достанется следующей лучшей команде дивизиона. Если в лиге не наберется необходимых четырех команд, то вакантные места займут команды из низших дивизионов с учетом общего рейтинга в Лиге наций.

Лига наций

Участие в новом турнире принимают все 55 европейских футбольных сборных. Национальные команды распределили по четырем лигам (A, B, C и D) в соответствии с их рейтингом на конец европейской квалификации ЧМ-2018.

В лиге А сыграют 12 топ-сборных. Следующие 12 попали в лигу В, следующие 15 - в лигу С, оставшиеся 16 - в лигу D.

Лиги A и B состоят из четырех групп по 3 команды. Украина сыграет cо Словакией и Чехией в группе В1. В лиге C будет одна группа с 3 командами и три группы по 4 команды. Лига D состоит из четырех групп по 4 команды.

Матчи проводятся дома и на выезде в сентябре-ноябре 2018 года (каждая сборная проведет 4–6 игр в зависимости от размера группы).

Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Хозяев выберет исполком УЕФА в декабре 2018 года из числа участников.

Победители групп лиг В, С и D заработают повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.

Таким образом, европейские сборные будут бороться либо за победу в Лиге наций, либо за выход в дивизион выше, либо за сохранение места в своем дивизионе.

Квалификация Евро-2020

Отборочный цикл Евро-2020 не претерпит серьезных изменений (определятся обладатели 24 путевок). Но начнется он не в сентябре, как было раньше после финальных стадий крупных турниров, а в марте (в конкретном случае - в марте 2019 года). Автоматических путевок в финальную стадию не будет (матчи финального турнира примут 13 ассоциаций).

Групповой этап квалификации (20 путевок)

Команды разобьют на десять групп по 5–6 сборных. Две лучшие сборные каждой группы выйдут в финальную стадию.

Плей-офф (4 путевки)

Еще четыре участника Евро-2020 определятся в стыковых турнирах с участием 16 победителей групп Лиги наций (победителей всех четырех групп во всех 4 лигах).

Ранее УЕФА объявила, где и когда пройдут финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2019 году.