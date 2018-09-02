В Николаеве полицейские задержали вероятного убийцу Николаевского национального университета им. Сухомлинского Николая Шитюка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как отмечается, жителя Николаевского района правоохранители задержали на остановке общественного транспорта. 25-летний мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

"Подозреваемым оказался 25-летний житель Николаевской области. Его задержали неподалеку от места проживания. Все обстоятельства преступления выясняют следователи", – говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, смертельные ножевые ранения он нанес пострадавшему из-за внезапно возникшей ссоры на почве личных взаимоотношений.

Николай Шитюк Фото: novosti-n.org

"На теле 65-летнего потерпевшего эксперты обнаружили многочисленные ножевые ранения в области шеи, спины и груди", – информируют в ведомстве.

Кроме того, преступник забрал некоторые вещи потерпевшего с места происшествия.

Следственное отделение Центрального отдела полиции возбудило уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

Фото: mk.npu.gov.ua

Фото: mk.npu.gov.ua

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