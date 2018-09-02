В Николаеве задержали подозреваемого, который зарезал известного ученого на съемной квартире
В Николаеве полицейские задержали вероятного убийцу Николаевского национального университета им. Сухомлинского Николая Шитюка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Как отмечается, жителя Николаевского района правоохранители задержали на остановке общественного транспорта. 25-летний мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины.
"Подозреваемым оказался 25-летний житель Николаевской области. Его задержали неподалеку от места проживания. Все обстоятельства преступления выясняют следователи", – говорится в сообщении.
Как выяснили полицейские, смертельные ножевые ранения он нанес пострадавшему из-за внезапно возникшей ссоры на почве личных взаимоотношений.
Николай Шитюк Фото: novosti-n.org
"На теле 65-летнего потерпевшего эксперты обнаружили многочисленные ножевые ранения в области шеи, спины и груди", – информируют в ведомстве.
Кроме того, преступник забрал некоторые вещи потерпевшего с места происшествия.
Следственное отделение Центрального отдела полиции возбудило уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.
Фото: mk.npu.gov.ua
Фото: mk.npu.gov.ua
Как сообщала "Страна", прокуратура согласовала обвинение поляку, который застрелил мужчину и чуть не зарезал женщину в Киеве.
Также "Страна" писала, как на Закарпатье зарезали женщину ромской национальности.