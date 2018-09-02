Миссию НАТО в Афганистане возглавил генерал Остин Скотт Миллер, бывший глава объединенного командования спецопераций США.

Об этом говорится в распространенном пресс-службой блока сообщении.

В штаб-квартире альянса в Брюсселе подчеркнули, что Остин Миллер приступил к выполнению своих обязанностей в воскресенье, 1 сентября.

Он принял командование от своего предшественника генерала Джона Николсона, который проработал в должности три года.

Церемония посвящения в должность прошла в штаб-квартире миссии в Кабуле Фото: nato.int

Генерал Миллер ранее возглавлял Объединенное командование специальных операций США.

"Мы должны дать возможность нашим афганским партнерам строить свою безопасность и военный потенциал, чтобы они могли в долгой перспективе и надежным образом не позволять террористам действовать на их территории", - отметил новый командующий миссией НАТО.

Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, он рассчитывает на тесное сотрудничество с Миллером в качестве нового командующего миссии, в которой участвует 41 союзник и партнер альянса.

Как сообщала "Страна", в Кабуле смертник подорвал себя в студенческой аудитории, погибли 25 человек.

Ранее в НАТО заявили, что контингент миссии альянса будет находиться в Афганистане до тех пор, пока в стране не установится мир.