Украинский военнослужащий, который погиб 1 сентября на Светлодарском направлении, подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает командир отдельного разведывательного батальона Сергей Высоколян во время брифинга ООС.

"Во время проведения инженерных работ по оборудованию наблюдательного поста старший позиции вместе со своим подчиненным производили работы по совершенствованию фортификационного оборудования поста. Во время выполнения работ произошел взрыв неизвестного взрывного устройства, в результате чего один военнослужащий получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Старший наблюдательного поста получил множественные осколочные ранения", - отметил Сергей Высоколян.

Он также отметил, что после предоставления первичной медицинской помощи пострадавший был доставлен в военное медицинское учреждение. Его состояние стабильное.

По этому факту в части назначено служебное расследование с целью выявления всех причин и обстоятельств трагедии.

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