Сегодня, в Донецке прошли похороны главы "ДНР" Александра Захарченко, на прощание с ним пришли 200 тысяч дончан.

Погибшего похоронили в закрытом гробу на кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе Донецка рядом с Арсеном Павловым (позывной "Моторола") и Михаилом Толстых (позывной "Гиви"). Об этом сообщает ТАСС.

Жители Донецка с воинскими почестями простились с самопровозглашенным главой "ДНР" Александром Захарченко. Ритуал погребения сопровождался артиллерийским и оружейным салютом. Церемония похорон продлилась примерно час.

Церемония прощания проходила в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко и продолжалась около четырех часов.

Сообщается, что на прощание с Захарченко прибыли делегаты из-за рубежа, в том числе из России, самопровозглашенной "ЛНР", Южной Осетии и Абхазии. Депутаты Госдумы Андрей Козенко и Казбек Тайсаев, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, вице-премьер Республики Абхазия Астамур Кецба, руководитель мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.

Они возложили цветы к месту гибели лидера т.н."ДНР".

Напомним, Захарченко погиб в результате взрыва 31 августа в ресторане в центре Донецка. Он возглавлял республику с 2014 года.

Как сообщала "Страна", на похороны Захарченко пришел раненый в голову "Ташкент". Всего же смертельным взрывом ранило 11 человек, погибли еще двое.