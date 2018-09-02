В Афганистане потерпел крушение вертолет Ми-8 с украинским экипажем и афганскими военными на борту. Вертолет принадлежал молдовской компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Орган гражданской авиации Молдовы.

"Вертолет MI-8 MTV с регистрационным номером ER-MHR авиакомпании Valan International Cargo Charter упал на землю через некоторое время после взлета с военной базы города Мазари-Шариф. На борту находились три члена экипажа, граждане Украины, и 11 пассажиров, граждане Афганистана", - говорится в сообщении.

Крушение произошло 2 сентября.

По предварительным данным, погибли два члена экипажа и 10 пассажиров.

Данные уточняются, начато расследование.

Как сообщает молдовское издание "Блокнот", вертолет рухнул с высоты 15 метров и после падения загорелся. Причиной авиакатастрофы назвали техническую неисправность.

Авиакатастрофа попала на видео.

Как сообщала "Страна", ранее Афганистан предложил талибам остановить войну. В НАТО поддержали.

Напомним также, что в Афганистане с воздуха ликвидировали одного из главарей ИГИЛ.