Украинские пилоты истребителя Су-27 и транспортника Ил-76 стали изюминкой на международном авиационном фестивале Czech International Air Fest-2018. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Фигуры высшего пилотажа в исполнении украинского истребителя назвали одними из лучших на шоу.

Всего же в мероприятии приняли участие около 40 военных и гражданских самолетов и вертолетов, включая исторические экземпляры из Чехии, Украины, Великобритании, Венгрии, Германии, Латвии, Польши, Словении и Сербии.

Зрители также запомнили акробатическое выступление пилотажной группы Baltic Bees из Латвии с самолетами L-39 С Albatros.

Пилотирует Су-27 заместитель командира по летной подготовке 831 бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ полковник Александр Оксанченко.

Как сообщала "Страна", в прошлом году он получил на CIAF-2017 трофей "За безукоризненный лучший динамический показ", а годом ранее также был признан лучшим за выполнение фигур высшего пилотажа.

Шоу проводится с 1993 года.

Ранее "Страна" писала про авиашоу Farnborough, на котором показали летающий автомобиль, который машет крыльями как птица.

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