Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вызвал защитника команды второго испанского дивизиона "Луго" Василия Кравца на матч Лиги наций с чехами. Об этом сообщает "Команда №1".

Ранее Кравец находился в резервном списке национальной команды, а также получил вызов в молодежную сборную Украины.

В текущем сезоне 21-летний украинец провел за "Луго" 3 матча, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Фото cdlugo.com

"Я вообще приятно удивлен, что обо мне знают. А тут я еще попал в резервный список главной команды страны. Такая новость добавила мне настроения и желания работать еще больше, чтобы в будущем попасть не в резервный список главной команды страны, а в основной (улыбается)", - отметил Кравец.

Ранее Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на Лигу наций УЕФА. Они состояться 6 и 9 сентября против сборных Чехии и Словакии.

Напомним, Андрей Шевченко вызвал в сборную 24 игрока. После этого в списке произошло изменение - место травмированного Артема Беседина в сборной занял Евгений Селезнев. Сборная Украины проведет стартовый матч Лиги наций на выезде с Чехией 6 сентября, а затем 9 сентября примет Словакию.

Как сообщала "Страна", 3 сентября, сборная Украины соберется на свой первый сбор перед стартом в новом турнире УЕФА для национальных сборных - Лиге наций.