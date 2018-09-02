Шевченко быстро вызвал в сборную Украины защитника из второго испанского дивизиона на игру Лиги наций
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вызвал защитника команды второго испанского дивизиона "Луго" Василия Кравца на матч Лиги наций с чехами. Об этом сообщает "Команда №1".
Ранее Кравец находился в резервном списке национальной команды, а также получил вызов в молодежную сборную Украины.
В текущем сезоне 21-летний украинец провел за "Луго" 3 матча, в которых отметился двумя голевыми передачами.
Фото cdlugo.com
"Я вообще приятно удивлен, что обо мне знают. А тут я еще попал в резервный список главной команды страны. Такая новость добавила мне настроения и желания работать еще больше, чтобы в будущем попасть не в резервный список главной команды страны, а в основной (улыбается)", - отметил Кравец.
Ранее Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на Лигу наций УЕФА. Они состояться 6 и 9 сентября против сборных Чехии и Словакии.
Напомним, Андрей Шевченко вызвал в сборную 24 игрока. После этого в списке произошло изменение - место травмированного Артема Беседина в сборной занял Евгений Селезнев. Сборная Украины проведет стартовый матч Лиги наций на выезде с Чехией 6 сентября, а затем 9 сентября примет Словакию.
Как сообщала "Страна", 3 сентября, сборная Украины соберется на свой первый сбор перед стартом в новом турнире УЕФА для национальных сборных - Лиге наций.