Сегодня, 2 сентября, в Москве прощались с Иосифом Кобзоном. Его смерть впервые прокомментировала "Примадонна" российской эстрады Алла Пугачева, которая вместе с Орбакайте и Галкиным приехала проститься с Кобзоном. О своих чувствах Алла Борисовна написала на своей странице в Instagram.

"В моем сердце ты останешься таким. Прощай", – написала Пугачева в соцсети и показала фото молодого Кобзона.

Фото: alla_orfey/Instagram

Напомним, что сегодня, 2 сентября, российская артистка вместе с мужем и детьми вернулась из Юрмалы, где их семья провела часть лета. Пугачева спешила вернуться обратно в Москву, чтобы успеть на похороны Кобзона.

Ранее "Страна" также сообщала, что много лет назад звезды российской эстрады серьезно поссорились. Произошло это после выхода автобиографической книги Кобзона, где он назвал Пугачеву "глупой бабой" и "высокомерной звездой".

После этого артистка стала хозяйкой фестиваля "Песня года" и вычеркнула фамилию Кобзона из списка участников концерта.

Как сообщала "Страна", Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Последние дни жизни он жил за счет аппаратов, которые поддерживали его жизнь.