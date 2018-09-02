В воскресенье утром в Афганистане рухнул вертолет Ми-8, который выполнял задание по контракту ООН, сообщили корреспонденту "Интерфакса" в Органе гражданской авиации Молдовы.

Согласно предварительной информации, вертолет молдавской компании "Валан интернешнл карго" рухнул с высоты 15 метров вскоре после взлета с военной базы 209 корпуса армии Афганистана, расположенной в Мазари-Шарифе.

На борту молдавского вертолета, который выполнял миссии по контракту с ООН, находилось трое членов экипажа - граждане Украины, и 11 афганских военнослужащих.

В Органе гражданской авиации сообщили, что погибли 2 члена экипажа и 10 военнослужащих. Орган гражданской авиации начал расследование.

Ранее в ноябре 2015 года произошел аналогичный случай в Афганистане с вертолетом этой же авиакомпании. Тогда погибло 18 человек, в том числе один член экипажа - гражданин Молдовы, еще двое граждан Молдовы до сих пор находятся в плену у талибов. Молдавские власти не могут их вызволить из плена.

Ранее "Страна" сообщала, что в Афганистане с воздуха ликвидировали одного из главарей ИГИЛ, а также о том, что Трамп хочет заменить американских военных в Афганистане на ЧВК.