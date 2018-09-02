В Киеве на проспекте космонавта Комарова в Соломенском районе неизвестный мотоциклист на мотоцикле марки Ducatti без документов сбил насмерть пешехода. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своем Telegram-канале.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 2 сентября, виновник аварии убежал.

Сейчас преступника разыскивают. В полиции просят предоставить любую полезную информацию о случившемся.

Фото: t.me/KyivOperativ

Фото: t.me/KyivOperativ

Фото: t.me/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", под Ровно двое подростков погибли, катаясь на мотоцикле. Их друг попал в реанимацию.

Также "Страна" сообщала, как в Киеве байкер не поделил дорогу с троллейбусом, после чего 10 раз выстрелил в водителя. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Ранее "Страна" публиковала видео столкновения мотоциклиста и легкового авто на Дорогожичах.