В Киеве мотоциклист насмерть сбил человека на проспекте космонавта Комарова и сбежал с места ДТП
В Киеве на проспекте космонавта Комарова в Соломенском районе неизвестный мотоциклист на мотоцикле марки Ducatti без документов сбил насмерть пешехода. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своем Telegram-канале.
Сообщается, что инцидент произошел вечером 2 сентября, виновник аварии убежал.
Сейчас преступника разыскивают. В полиции просят предоставить любую полезную информацию о случившемся.
Фото: t.me/KyivOperativ
Фото: t.me/KyivOperativ
Фото: t.me/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", под Ровно двое подростков погибли, катаясь на мотоцикле. Их друг попал в реанимацию.
Также "Страна" сообщала, как в Киеве байкер не поделил дорогу с троллейбусом, после чего 10 раз выстрелил в водителя. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.
Ранее "Страна" публиковала видео столкновения мотоциклиста и легкового авто на Дорогожичах.