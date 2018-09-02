Премьер Чехии миллиардер Андрей Бабиш назвал миграцию из мусульманских стран угрозой для европейской цивилизации. Он заявил, что если во Франции, Нидерландах или Бельгии хотят иметь больше сторонников террористов, чем есть сейчас, это их дело. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бабиша, нелегальная миграция из мусульманских государств Северной Африки и Ближнего Востока представляет угрозу для базирующейся на христианской основах европейской цивилизации.



"Мы [в Чехии] воспринимаем нелегальную миграцию как угрозу европейской цивилизации, - подчеркнул он. - Мы не хотим жить [у себя дома], как живут в Африке или на Ближнем Востоке. Мы должны остановить [миграцию из мусульманских стран]. Если же во Франции, Нидерландах или Бельгии хотят иметь [больше сторонников] "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация), чем сейчас, то это их дело", - заявил он в эфире пражского телеканала Prima.

Бабиш высказался за укрепление внешних границ Евросоюза и помощь ливийским властям в борьбе с беженцами, пытающимися переправиться из Африки в Европу.

По его мнению, стабилизация политической и экономической ситуации в Ливии является ключевой задачей ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.

"Ливийская [пограничная] охрана очень эффективна [в борьбе с нелегальными беженцами], но в этой стране нет единого правительства. Нужно стараться, чтобы оно там было создано, а Евросоюз заключил бы с ним такое же соглашение [о пресечении нелегальной миграции], какое действует с Турцией", - сказал премьер.

Чешский премьер подчеркнул, что германское руководство занялось пересмотром благожелательного отношения к беженцам на фоне нарастающих протестов немцев против мигрантов-мусульман в ФРГ.

Как сообщала "Страна", число беженцев в мире увеличилось почти до 70 миллионов.

Ранее Бабиш заявил, что Чехия больше не примет ни одного беженца из Африки из-за наплыва украинцев.