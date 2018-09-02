Экс-футболист сборной Франции Бен Арфа перешел в клуб "Ренн", который стал соперником киевского "Динамо" в группе К Лиги Европы. Об этом сообщает "УНН".

Опытный 31-летний полузащитник будет играть за "Ренн" в течение двух предстоящих сезонов под 18-м номером на форме. Арфа перешел в новый клуб на правах свободного агента, так как летом закончился его контракт с французским "ПСЖ".

Отметим, что Арфа пропустил весь прошлый сезон из-за конфликта с Унаи Эмери. Последний раз хавбек выходил на поле 5 апреля 2017 года в матче Кубка Франции, в котором забил два гола.

Заметим, что Арфа имеет опыт выступлений за "Ньюкасл", "Ниццу", "Марсель" и "Лион". В составе последних двух клубов завоевал пять титулов победителя чемпионата Франции.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, сколько Динамо и Ворскла уже заработали в Лиге Европы.

Также киевское "Динамо" подписало полузащитника молодежной сборной Дании.