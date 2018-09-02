Взрывное устройство, которым подорвали главу т.н. "ДНР" Александра Захарченко в кафе "Сепар", было замаскировано в осветительном приборе - люстре или торшере. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как пишет издание, Захарченко с чиновниками т.н. "ДНР" собирались в кафе на 17.00, чтобы помянуть Иосифа Кобзона, который активно поддерживал республику и умер накануне.

"В результате взрыва Александр Захарченко получил минно-взрывную травму головы. Умер он в больнице, куда его доставила с места происшествия охрана. Взрывное устройство могло сработать по звонку с телефона. Донецкие силовики ищут возможных пособников среди ближайшего окружения главы "ДНР", поскольку только там могли располагать точными данными о его перемещениях и планах. Само кафе, по предварительным данным, принадлежало начальнику охраны главы "ДНР", а учитывая, что в нем часто бывали высокопоставленные гости, тщательно охранялось. По данным силовиков, без помощи "своих" установить бомбу в нем было практически невозможно", - пишет "Коммерсант".

Также предполагается, что в момент взрыва убийца главы "ДНР" находился рядом с кафе и видел, когда к нему прибыл Александр Захарченко. Звонок, инициировавший подрыв, он сделал, как только тот вошел внутрь заведения.

Мощность взрывного устройства, которым убили Александра Захарченко, оценили приблизительно в 800 граммов в тротиловом эквиваленте.

Как сообщала "Страна", взрывом, которым убило Захарченко, ранило 11 человек, погибли еще двое.

Также "Страна" писала, что взрыв прогремел у кафе рядом с резиденцией Александра Захарченко.