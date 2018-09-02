На сирийской авиабазе Мезе под Дамаском произошла серия взрывов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что в результате серии взрывов погибли минимум два человека и еще 11 получили ранения.

Отметим, что сирийские государственные издания опровергли сообщения об авиаударе Израиля по базе, передав, что причиной взрывов стало короткое замыкание на складе списанных боеприпасов.

Добавим, что ранее ВВС Израиля неоднократно наносили удары по сирийским военным объектам, на которых, по информации Тель-Авива, находились иранские военные или боевики военизированной ливанской шиитской организации "Хезболла".

Ранее "Страна" сообщала, что сирийская армия полностью освободила город и провинцию Дамаск от исламистов.

Также Россия начнет поставлять Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300.