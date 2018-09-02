Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе перешли на осенний график работы, а КПВВ "Станица Луганская" закрыли с 2 по 7 сентября на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции объединенных сил начали контрольно-пропускные операции согласно осенним графикам работы. Напомним, что пропуск лиц и транспортных средств от 1 сентября осуществляется с 7.00 до 18.30. Изменение временного режима в первую очередь связано с политикой безопасности", – говорится в сообщении.

Также пограничники отметили, что во всех КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан и транспортных средств восстановилось и происходит в обоих направлениях.

Напомним также, что "Страна" сообщала о деталях осеннего режима работы каждого контрольно-пропускного пункта на Донбассе.

Как сообщала "Страна", на Донбассе контрольный пункт "Майорское" возобновил работу.