Минсоцполитики не смогут лишить субсидии потребителей, у которых нет газовых счетчиков, потому что правительство сняло с рассмотрения этот вопрос и отложило повышение цены на газ до 1 октября. Так чиновники хотели стимулировать население к установке счетчиков и экономии газа. Об этом сообщает УНН.

В Минсоцполитики также не обсудили вопрос о прекращении выдачи субсидий домохозяйствам, в которых не установлены счетчики на электроэнергию, горячую и холодную воду.

"Льготы и субсидии предоставляются населению в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования коммунальными услугами, в том числе природным газом. Соответствующие нормативы потребления установлены постановлением КМУ от 6 августа 2014 года № 409. Минсоцполитики инициировало изменения в это постановление, которыми предусматривалось с 1 октября 2018 года не предоставлять льготы и субсидии на оплату услуг газоснабжения потребителям, у которых нет индивидуальных счетчиков газа, и которые отказались устанавливать их за счет государственного/местного бюджетов или собственных средств операторов газораспределительных систем", - рассказали в Минсоцполитики.

"Проект постановления о внесении изменений в постановление №409 снят с рассмотрения правительством", - отметили в Минсоцполитики.

Напомним, в Минсоцполитики утверждают, что на субсидиантов, которые добросовестно платят свою обязательную долю платежа, возможное повышение цены на газ не повлияет.

Как сообщала "Страна", с 1 сентября в Украине подорожает газ для промпредприятий.