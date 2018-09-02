В Киеве, 1 сентября, прошел общешкольный Олимпийский урок на Оболонской набережной. Школьники смогли поучаствовать в 40 видах спорта и поиграть. Об этом сообщил "Информатор".

Спортивное мероприятие для детей организовывают уже 14-й раз подряд. В этом году урок посвятили III Юношеским Олимпийским играм, которые состоятся в Буэнос-Айресе 6-18 октября 2018 года.

"Во время Олимпийского урока школьники смогли поучаствовать в играх и мастер-классах на интерактивных площадках, розыгрыше подарков и викторинах, а также познакомиться с разными видами спорта и 10 юными атлетами, которым от 14 до 18 лет. Эти ребята представят нашу страну на III Юношеских Олимпийских играх.

На урок также пришли и знаменитые украинские спортсмены: Сергей Бубка, Александр Волков, Елена Пидгрушная, Вадим Гутцайт, Лариса Заспа, Светлана Мазий, Юлия Прокопчук, Богдан Ядов и другие.

Все гости праздника также могли пройти квест. Каждому желающему выдали олимпийский дневник, в который спортсмены на локациях ставили оценку-наклейку. За определенное количество наклеек в конце мероприятия участники получили поощрительные призы. Кроме этого, для участников и гостей урока провели фотоконкурс с подарками.

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