На прощание с "главой ДНР" Александром Захарченко пришли 200 тысяч дончан
Сегодня, 2 сентября, в Донецке прошло траурное шествие на похоронах убитого "главы" так называемой "ДНР" Александра Захарченко. Его тело везли в закрытом гробу на лафете артиллерийского орудия, которое буксировал грузовой автомобиль.
Об этом сообщают сепаратистские издания.
Церемонии прощания прошла в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета. В шествии участвовали около 200 тысяч человек.
Церемония прощания продлилась около четырех часов, ее посетили десятки тысяч людей.
Двухсоттысячная колонна людей, следовавших за гробом, прошла от столичного театра оперы и балета до здания администрации главы т.н. "ДНР" на улице Артема.
Фото: mozaika.dn.ua
Фото: mozaika.dn.ua
Фото: mozaika.dn.ua
Фото: mozaika.dn.ua
Фото: mozaika.dn.ua
Фото: mozaika.dn.ua
Как сообщала "Страна", дончане на протяжении всего шествия аплодировали и скандировали "Спасибо".
Военнослужащие сняли гроб с телом Александра Захарченко с лафета артиллерийского орудия и пронесли его по территории администрации. Затем машина с гробом направилась на кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе Донецка.
Похоронят главу "ДНР" рядом с Арсеном Павловым (позывной "Моторола" и Михаилом Толстых (позывной "Гиви"), которые также погибли в результате взрывов.
Напомним также, что в ГПУ закрывает уголовное дело против Захарченко.