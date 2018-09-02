Сегодня, 2 сентября, в Донецке прошло траурное шествие на похоронах убитого "главы" так называемой "ДНР" Александра Захарченко. Его тело везли в закрытом гробу на лафете артиллерийского орудия, которое буксировал грузовой автомобиль.

Об этом сообщают сепаратистские издания.

Церемонии прощания прошла в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета. В шествии участвовали около 200 тысяч человек.

Церемония прощания продлилась около четырех часов, ее посетили десятки тысяч людей.

Двухсоттысячная колонна людей, следовавших за гробом, прошла от столичного театра оперы и балета до здания администрации главы т.н. "ДНР" на улице Артема.

Фото: mozaika.dn.ua

Фото: mozaika.dn.ua

Фото: mozaika.dn.ua

Фото: mozaika.dn.ua

Фото: mozaika.dn.ua

Фото: mozaika.dn.ua

Как сообщала "Страна", дончане на протяжении всего шествия аплодировали и скандировали "Спасибо".

Военнослужащие сняли гроб с телом Александра Захарченко с лафета артиллерийского орудия и пронесли его по территории администрации. Затем машина с гробом направилась на кладбище "Донецкое море" в Ленинском районе Донецка.

Похоронят главу "ДНР" рядом с Арсеном Павловым (позывной "Моторола" и Михаилом Толстых (позывной "Гиви"), которые также погибли в результате взрывов.

Напомним также, что в ГПУ закрывает уголовное дело против Захарченко.