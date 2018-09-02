Сегодня, 2 сентября, в в Стамбуле на Архиерейском соборе Константинопольской церкви должны решить рассмотреть вопрос о предоставлении Украине автокефалии. Об этом сообщает "Громадське".

Вопросы Украины намерены рассмотреть во второй половине дня. Ожидается, что после консультаций с епископами со всего мира Константинопольский патриархат может определить сроки предоставления Томоса - грамоты, которая объявит о независимости Украинской православной церкви от Москвы.

Архиерейский Собор будет проходить в Стамбуле до 3 сентября.

Напомним, 1 сентября начался Архиерейский собор Константинопольской церкви в Стамбуле. Туда прибыло более ста епископов со всего мира. Главной темой собора должно стать предоставление украинской Православной церкви автокефалии.

Ранее "Страна" сообщала, что в УПЦ опровергли заявления о решении Варфоломея по Томосу.