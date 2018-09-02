Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки обновили санитарные правила для школ впервые за 17 лет. Изменился объем домашних заданий, правила использования гаджетов, а также меню в столовых и прочее.

Об этом сообщила глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в в Facebook.

По словам Супрун, разработан новый "Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования". В школах сокращается длительность выполнения домашних заданий: не более одного часа в 3-9 классах и 1,5 часа в 10-12 классах. А для первоклассников и учеников второго класса домашние задания вообще не рекомендуются.

На уроках можно использовать электронные книги и ноутбуки. В классах можно использовать интерактивные доски.

Организовать пространство школы смогут самостоятельно: предложено отменить нормативы относительно расстояния между партами, а в 1-4 классах - обустраивать в учебных помещениях места для отдыха и игр.

Есть также современные рекомендации к здоровому питанию учеников. Ежедневное меню школ должно включать, как минимум, четыре блюда, а калорийность обеда должна составлять около 30% от суточной потребности в энергии. В разработанных рекомендациях четко определено максимально допустимое количество сахара и соли для разных блюд.

Супрун отметила, что на данный момент новый санитарный регламент находится на общественном обсуждении, и пригласила небезразличных присоединяться к дискуссии.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", в киевской школе 1 сентября стало плохо сразу четверым ученикам.

Ранее "Страна" писала, что изменится в школах с 1 сентября: в первый класс по прописке, индивидуальный подход и проблема с учебниками.