Турецкие пограничники на грузино-турецкой границе на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" обнаружили в чемодане 24-летнего гражданина Грузии девушку. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на грузинские издания.

Пограничники обратили внимание на большой черный чемодан, с которым гражданин Грузии проходил таможенный и паспортный контроль. При проверке чемодана пограничники обнаружили внутри нелегальную путешественницу.

По информации турецких СМИ, в чемодане была 27-летняя гражданка Узбекистана. Попасть в Турцию она пыталась нелегально, поскольку въезд туда ей был запрещен.

Гражданин Грузии и гражданка Узбекистана задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщала "Страна", в тюрьмах Италии находится более сотни украинцев-перевозчиков нелегалов.

Также "Страна" писала, как шестеро нелегалов заехали на такси в Украину по пути в Германию.

Ранее в МВД заявили, что резко увеличившийся приток нелегалов начал угрожать госбезопасности Украины.