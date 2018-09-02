В Турции пограничники задержали грузина, который вез в чемодане живую девушку из Узбекистана
Турецкие пограничники на грузино-турецкой границе на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" обнаружили в чемодане 24-летнего гражданина Грузии девушку. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на грузинские издания.
Пограничники обратили внимание на большой черный чемодан, с которым гражданин Грузии проходил таможенный и паспортный контроль. При проверке чемодана пограничники обнаружили внутри нелегальную путешественницу.
По информации турецких СМИ, в чемодане была 27-летняя гражданка Узбекистана. Попасть в Турцию она пыталась нелегально, поскольку въезд туда ей был запрещен.
Гражданин Грузии и гражданка Узбекистана задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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