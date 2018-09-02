В Украине в понедельник, 3 сентября, продолжится теплая летняя погода. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Синоптик отметили, что температура воздуха в некоторых регионах страны достигнет +34. Кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях Украины. При этом температура воздуха будет 23-28°.

В центре страны будет жарка погода с температурой 29-31 с отметкой плюс. На востоке также будет тепло, до +30. В южных регионах будет жарче всего 32-34 градуса тепла.

В Киеве осадки не ожидаются, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°С, днем около 30°С.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала, как север и юг поделятся дождями с востоком Украины.

Также синоптик показала, как со стороны Житомира к Киеву приближается дождевой фронт.