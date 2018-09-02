Власти Ирака и Ирана намерены отказаться от американского доллара как валюты, в которой производится расчет в международной торговле. Об этом сообщает агентство Mehr.

"Американский доллар исключен из списка валют, используемых Ираном и Ираком в их торговых расчетах. Они будут использовать иранский риал, евро и иракский динар в финансовых расчетах", - сообщил председатель ирано-иракской торговой палаты Яхию аль-Эсхак.

Чиновник подчеркнул, что еще одной из форм торговых операций будет бартер, то есть обмен товаров на товары между компаниями двух стран.

Ранее "Страна" сообщала, что в последний день лета курс доллара остановили, но банкиры прогнозируют его рост в начале сентября.

Также украинские банкиры дали прогноз, каким будет курс доллара в первый месяц осени.