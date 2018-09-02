Актер Николай Костер-Вальдау, исполнитель роли Джейми Ланистера сообщил, что финал восьмого сезона культового сериала "Игра Престолов" будет лучше, чем он мог себе представить.

Об этом пишет The Huffington Post.

По словам Николая Костер-Вальдау, он понял, что финал феерический, как только прочел сценарий. Также актер отметил, что сразу же написал создателям истории письмо, в котором выразил свое восхищение и отметил, что он "не может себе представить лучшего завершения этой истории".

Среди плюсов сценарного решения Николай отмечает одновременно неожиданность и удовлетворительность данной концовки. Он отметил, что зрители точно не будут "в самом начале знать, кто убийца", как это бывает в некачественных историях.

Кроме того, Николай Костер-Вальдау поделился своими эмоциями от прощания с командой сериала. По его словам, все были переполнены эмоциями, а некоторые даже плакали.

Напомним, Телеканал HBO выпустил видео с кадрами из нового сезона сериала "Игра престолов".

Также мы сообщали, что на продажу выставили часть замка, в котором снимали культовый сериал "Игра престолов".