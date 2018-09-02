Сегодня утром, 2 сентября, в Береговском районе Закарпатья, в селе Большая Бакта, взорвался дом.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Закарпатья Геннадия Москаля.

Событие произошло около 10:00. На место прибыли полицейские, медики, представители администрации и газовщики. Было установлено, что ЧП произошло из-за взрыва природного газа.

В результате происшествия полностью разрушен дом, пострадал съемщик жилья, 56-летний мужчина. Его жизни ничто не угрожает, он получает необходимую помощь.

Фото: moskal.in.ua

Фото: moskal.in.ua

Напомним, в Донецке прогремел взрыв у кафе "Сепар" рядом с резиденцией Александра Захарченко.

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