На Закарпатье частный дом взлетел на воздух. Фото
Сегодня утром, 2 сентября, в Береговском районе Закарпатья, в селе Большая Бакта, взорвался дом.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора Закарпатья Геннадия Москаля.
Событие произошло около 10:00. На место прибыли полицейские, медики, представители администрации и газовщики. Было установлено, что ЧП произошло из-за взрыва природного газа.
В результате происшествия полностью разрушен дом, пострадал съемщик жилья, 56-летний мужчина. Его жизни ничто не угрожает, он получает необходимую помощь.
Фото: moskal.in.ua
Фото: moskal.in.ua
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