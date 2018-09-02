Из Крыма выехала активистка, чей дом обыскивала ФСБ
Из аннексированного Крыма сбежала активистка украинского культурного центра Ольга Павленко, чей дом обыскали сотрудники ФСБ. Об этом сообщает "Громадське радио".
Сообщается, что Павленко покинула полуостров и прибыла на материковую Украину.
"Активистка Украинского культурного центра Ольга Павленко, у которой 29 августа прошел обыск, выехала с оккупированного полуострова на материковую часть Украины", - сказано в сообщении.
Напомним, 29 августа в Симферополе силовики провели обыск в доме активистки Украинского культурного центра (УКЦ) Ольги Павленко, которую подозревают в связях с Правым сектором.
Ранее "Страна" сообщала, что в аннексированном Крыму три человека погибли в автокатастрофе, еще трое ранены.
Также стало известно, сколько Россия тратит на содержание аннексированного Крыма.