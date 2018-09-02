Из аннексированного Крыма сбежала активистка украинского культурного центра Ольга Павленко, чей дом обыскали сотрудники ФСБ. Об этом сообщает "Громадське радио".

Сообщается, что Павленко покинула полуостров и прибыла на материковую Украину.

"Активистка Украинского культурного центра Ольга Павленко, у которой 29 августа прошел обыск, выехала с оккупированного полуострова на материковую часть Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, 29 августа в Симферополе силовики провели обыск в доме активистки Украинского культурного центра (УКЦ) Ольги Павленко, которую подозревают в связях с Правым сектором.

Ранее "Страна" сообщала, что в аннексированном Крыму три человека погибли в автокатастрофе, еще трое ранены.

Также стало известно, сколько Россия тратит на содержание аннексированного Крыма.