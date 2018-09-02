Украинские клубы "Динамо" и "Ворскла" за участие в Лиге Европы уже гарантированно получат миллионные сумы. Киевляне за попадание в группу получат 5,691 млн евро, а команда из Полтавы - 3,334 млн евро. Разница объясняется рейтингом команд. Об этом передает "24 канал".

Отметим, что клубы могут заработать еще больше. Дополнительно еще будут начисления за победы и ничьи - 570 и 190 тысяч евро соответственно. При этом после окончания группового этапа состоится дополнительное перечисление средств, где 190 тысяч евро, которые останутся после ничьих, будут перераспределены среди клубов, выступающих в групповом этапе, в пропорциональной зависимости от количества одержанных побед.

Впоследствии каждый победитель группы получит 1 миллион евро, а второе место в группе принесет клубу 500 тысяч евро.

Отметим, что за выход в 1/16 финала команды получат по 500 тысяч евро. За проход в 1/8 финала участники получат по 1,1 миллиона евро, за выход в следующий этап - 1,5 миллиона евро, полуфинал - 2,4 миллиона евро, за выход в финал - 4,5 миллиона евро, за победу в финале - 4 миллиона евро. Поэтому победитель Лиги Европы, при определенных обстоятельствах, может заработать около 21 миллиона евро.

Ранее "Страна" сообщала, что Динамо сыграет с Ренном, а Ворскла с лондонским Арсеналом.

Также "Александрия" уверенно обыграла "Ворсклу" и осталась в лидерах чемпионата.