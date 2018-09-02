Сенатор-республиканец Джон Маккейн, который умер на 82 году жизни после продолжительной болезни, готовил свою похоронную церемонию еще при жизни. Поэтому положение гостей на ней не случайное.

Об этом сообщила политолог и журналист, экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр в своем Twitter.

В частности, она написала, что так как Джон Маккейн обдумывал каждую деталь церемонии, он не случайно поставил украинского президента Петра Порошенко рядом с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. "Прощальное послание Владимиру Путину и Дональду Трампу: Америка остается вместе с нашими друзьями и союзниками", - отметила Пауэр.

Скриншот: Twitter Samantha Power

Напомним, Порошенко на прощании с Маккейном назвал его героем Украины.

Также мы сообщали, что Семья Маккейна пригласила Кличко на похороны сенатора.