Певица Наташа Королева через адвокатов подала иск в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить действующий запрет на въезд в Украину.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам певицы, рассмотрение еще не началось. "Я без вины репрессированный человек", - сказала она, добавив, что обвинение в ее адрес беспочвенны.

По информации СБУ, Королева "создает предпосылки к вмешательству во внутренние дела Украины и совершению противоправных проявлений, связанных с посягательством на территориальную целостность Украины. Используя СМИ, она поддерживает действия Российской Федерации по аннексии территории АР Крым".

В Украину Наташе Королевой запретила въезжать СБУ. Это случилось в октябре 2016 года. Запрет распространяется на 5 лет. Однако после этого певица была в стране. 18 января 2017 года СБУ разрешила Наташе Королевой приехать в Украину на похороны бабушки.

Королева пыталась оспаривать запрет в судах. Но летом 2018 года Кассационный административный суд Верховного Суда признал законным запрет СБУ в 2016 году на въезд в Украину российской певице Наташе Королевой (Наталье Порывай).

Она сразу же объявила о намерении оспаривать это решение в международных судах.