10 миллионов гривен потратили на обустройство пункта пропуска "Марьинка" в Донецкой области. Об этом в Faсebook сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко. 

"Обустройство контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" на границе с оккупированной территорией уже подходит к концу. Около 10 млн грн из бюджета Донецкой области потратили на реконструкцию этого КПВВ. А те удобства, которые появились, будут значительно содействовать скорости, комфорту и безопасности обслуживания наших граждан", - отметил он.

На пункте пропуска также побывал глава ГПУ Юрий Луценко, который проверил ход работы на КПВВ.

Луценко также поинтересовался проблемными вопросами, которые он в пределах своих полномочий мог бы помочь решить.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Ранее "Страна" сообщала, что возле пункта пропуска "Марьинка" подорвался на мине украинский пограничник.

Также на Донбассе остановили работу пропускного пункта "Марьинка", чтобы избежать провокаций.

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