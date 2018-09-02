Луценко приехал на пункт пропуска "Марьинка", который модернизировали за 10 миллионов
10 миллионов гривен потратили на обустройство пункта пропуска "Марьинка" в Донецкой области. Об этом в Faсebook сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
"Обустройство контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" на границе с оккупированной территорией уже подходит к концу. Около 10 млн грн из бюджета Донецкой области потратили на реконструкцию этого КПВВ. А те удобства, которые появились, будут значительно содействовать скорости, комфорту и безопасности обслуживания наших граждан", - отметил он.
На пункте пропуска также побывал глава ГПУ Юрий Луценко, который проверил ход работы на КПВВ.
Луценко также поинтересовался проблемными вопросами, которые он в пределах своих полномочий мог бы помочь решить.
Фото: facebook.com/lysenko.andrii
Ранее "Страна" сообщала, что возле пункта пропуска "Марьинка" подорвался на мине украинский пограничник.
Также на Донбассе остановили работу пропускного пункта "Марьинка", чтобы избежать провокаций.