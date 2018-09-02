В минувший четверг, 30 августа, у мыса Скаген власти Дании арестовали российское судно "Novaya Zemlya", которое приписано к Мурманскому морскому пароходству (ММП).

Об этом сообщает пресс-служба российского профсоюза моряков.

На борту находится 19 моряков, все они граждане РФ. При этом в профсоюзе отмечают, что на данный момент в разных странах находятся и другие арестованные судна с российскими моряками на борту.

С середины июля теплоход "Zapolyarye" стоит у берегов Сеута (Испания). По информации инспектора МФТ в Испании Луз Бас, экипаж постоянно испытывает трудности с водой, провизией и топливом. За полтора месяца ММП смогло репатриировать лишь шестерых моряков, остальные пребывают в неизвестности. Похожие проблемы на судне "Severnaya Zemlya". Оно также было арестовано в Испании еще в начале мая.

Кризисная ситуация складывается и на судне "Pomorye", застрявшем в Новом Орлеане (США). По данным координатора МФТ в США Дуэйна Будракса, "Pomorye" стоит на рейде с середины мая. По словам начальника управления трудовыми ресурсами ММП Светланы Шевелевой, планировалось, что экипаж выполнит короткий рейс в США (две выгрузки и обратно в Европу), но во время рейса были утеряны два якоря. Это в корне изменило положение: судно не смогло вернуться после выгрузки в двух портах США в Европу максимум через два месяца с даты выхода.

На сегодняшний день у моряков закончились контракты, нет американских виз, получить их - задача не из легких. Репатриация откладывается на неопределенный срок.

"Это только те известные трудовые конфликты, в решение которых вовлечены инспекторы МФТ по всему миру, - сказал координатор МФТ в России Сергей Фишов. - Речь идет о судьбе по меньшей мере 80 российских моряков, оказавшихся в плачевном положении по вине судовладельца. К сожалению, представители МФТ отмечают, что руководство Мурманского морского пароходства неохотно идет на контакт, а зачастую и вовсе игнорирует запросы о планах руководства по выходу из кризисной ситуации. Все это настораживает".

Напомним, России придется ждать заблокированного в Херсоне "Михаила Погодина" три года.

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