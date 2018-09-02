Киевская полиция нашла злоумышленников, которые, сегодня. 2 сентября, среди белого дня похитили ребенка в столице. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

Правоохранители сообщили, что похитителем оказался отец малыша.

"Относительно ситуации с похищением ребенка в Голосеевском районе: правоохранители нашли автомобиль в Соломенском районе. "Похитителем" оказался отец мальчика, с которым его мама развелась", - сказано в сообщении.

На данный момент обоих родителей доставили в управление полиции для дачи объяснений. С ребенком все хорошо, подчеркнули в полиции.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, что ребенка похитили в Голосеевском районе столицы, силой вырвав малыша из рук матери.

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