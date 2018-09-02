В Киеве нашли похищенного ребенка. Малыш стал заложником семейной драмы
Киевская полиция нашла злоумышленников, которые, сегодня. 2 сентября, среди белого дня похитили ребенка в столице. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.
Правоохранители сообщили, что похитителем оказался отец малыша.
"Относительно ситуации с похищением ребенка в Голосеевском районе: правоохранители нашли автомобиль в Соломенском районе. "Похитителем" оказался отец мальчика, с которым его мама развелась", - сказано в сообщении.
На данный момент обоих родителей доставили в управление полиции для дачи объяснений. С ребенком все хорошо, подчеркнули в полиции.
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Напомним, что ребенка похитили в Голосеевском районе столицы, силой вырвав малыша из рук матери.
Ранее "Страна" сообщала, что суд в Киеве арестовал подозреваемых в похищении сына ливийского дипломата.
Также убийцы-грабители киевской ювелирки похитили украшений на более чем 5 миллионов.