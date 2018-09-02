2 сентября в Москве проходила церемония прощания с Иосифом Кобзоном, все желающие проститься с певцом собрались в Концертном зале имени Чайковского. Около 13:00 панихида подошла к концу.

Об этом сообщает Интерфакс.

Проводить Кобзона в последний путь пришли представители власти, актеры, певцы и простые москвичи. Мы сообщали, что цветы певцу возложил президент РФ Владимир Путин. Также на траурном мероприятии присутствовал Дмитрий Медведев.

В числе представителей шоу-бизнеса, которые прибыли на панихиду была Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и Кристиной Орбакайте.

В самом конце церемонии сын Иосифа Кобзона Андрей попросил проводить певца последними аплодисментами. Присутствующие поаплодировали, были слышны крики "Браво".

Иосифа Кобзона похоронят на Востряковском кладбище.

Напомним, мы писали, что Кобзона похоронят по еврейским традициям.

Также сообщалось, что Кикабидзе не попал на похороны Кобзона.