Секретная директива ООН по работе в Сирии появилась в распоряжении СМИ. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В ней речь идет о том, что оказание гуманитарной помощи будет осуществляться и дальше, а помощь в реконструкции страны ООН предоставит только после того, как будет проведен политический переход власти. При этом автор документа подчеркивает, что создание равных и приемлемых условий для жителей страны - приоритетная задача, тогда как вкладываться в экономику и оказывать помощь воспрещается.

Мероприятия, которые противоречат данной директиве, должны быть отложены. Кроме того, издание сообщает, что автором документа может быть бывший заместитель генерального секретаря ОООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.

Напомним, Госдеп США планирует отозвать финансирование, выделенное на восстановление областей Сирии, ранее удерживаемых "Исламским государством" после призыва Путина о гуманитарной помощи Дамаску.

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