Появился полный текст разговора российского пранкера Лексуса с министром обороны Степаном Полтораком.

Напомним, что в Минобороны сообщили о разоблачении провокации пранкеров. В министерстве рассказали, что неизвестные просили Полторака высказаться по поводу последних событий в зоне ООС.

Однако позже пранкер Лексус заявил, что именно он общался с Полтораком. Пранкер использовал аудио-робота из ролика президент Петра Порошенко, где тот ругается матом в беседе по поводу 5 канала.

Далее приводим полный текст разговора:

Порошенко: Альо.

Полторак: Пан Президент (дальше неразборчиво)

Порошенко: Значит, дружище мой. Ситуация просто неконтролируемая.

Полторак: Я не знаю, о чем вы говорите.

Порошенко: Вам не нравится – пишите заявление и идите нах@р (переходит на крик) Ты не знал, что в Донецк едут люди?! Они что, охренели бл..дь?

Полторак: Я в первый раз об этом слышу.

Порошенко: Мне до жопы, откуда они пришли. До жопы, понял? Ты отвечаешь лично.

Полторак: Петр Алексеич, вы кому, вы мне говорите? Это Полторак. Я что-то сделал не то?

Порошенко: Я не знаю, кто ездил в Донецк…

Полторак: Я в Донецк ездил?

Порошенко: Да.

Полторак (удивленно): Я в Донецк ездил?

Порошенко: Все военные бегут оттуда. И ты можешь в любое время вносить предложения об избрании и прочей х…не. Понял?! (запись переходит на крик) Я раком бл…дь по баррикадам лазил, они что, охренели, что ли, бл…дь?! Поедь в Донецк, дорогой мой!.

Полторак: Я не понимаю, о чем вы говорите.

Порошенко: Все военные бегут оттуда.

Полторак: с Донецка?

Порошенко: Да.

Полторак: Наши нормально стоят, никто никуда не бежит.

Порошенко: Слушай. Выведи войска. Эээ. Начинать войну нельзя. Атаковать нельзя. Понял?!

Полторак: Да, понял.

Порошенко: Я не знаю, кто ездил в Донецк. Но мне интересно, как бестолково бл…дь, безумно.

Полторак: Я не знал, кто ездил в Донецк. Я не знаю, кто там что делал в Донецке. Если вы имеете (в виду – ред.) то, что произошло (убийство Захарченко – ред.), я сегодня разговаривал со всеми. Не знаю, о чем вы говорите.

Порошенко: Ты лично отвечаешь. Лично ты.

Полторак: Если я отвечаю, я готов отвечать.

Порошенко: Я не знаю, кто ездил…

Полторак: Я не знаю, о ком вы говорите. Я не знаю, кто ездил в Донецк.

Порошенко: Значит, дружище мой. Ситуация просто неконтролируемая.

Полторак: Я вас слушаю. Что нужно сделать?

Порошенко: Ну, начинать войну нельзя. Атаковать нельзя.

Полторак: Никто не будет атаковать. Никто не атакует.

Порошенко: Понял?!

Полторак: Да.

Порошенко: Вы что, охренели, что ли, бл…дь?!

Полторак вздыхает.

Порошенко: …И ты можешь в любое время вносить предложения об убрании и прочей х…не.

Полторак: Кого убрать?

Порошенко: Вам не нравится – пишите заявление и идите нах@р.

Полторак: Я не понимаю, о чем вы говорите. Я готов написать заявление в любое время.

Порошенко: Да.

Полторак: Я не понимаю, что я сделал.

Порошенко: Ты не знал, что в Донецк едут люди?!

Полторак: Я не знал. Я не знаю, кто туда вообще ездил!

Пранкер: Пан министр, это адъютант президента. Соединил меня только что…

Полторак: Да. Я слушаю.

Пранкер: …передал мне телефон. Я не знаю, он сейчас на повышенных тонах, я слышал, разговор велся…

Полторак: Я не понимаю, о чем вообще речь идет.

Пранкер: Ну, я, честно говоря, находился рядом, он попросил соединить с вами и только что встречался со спецпредставителем Куртом Волкером. Видимо что-то на этой почве там связано.

Полторак: Я вообще в первый раз слышу … Если он там в состоянии слушать. Если речь идет о Донецке, никакого отношения я к Донецку не имею. Я не знаю какой-то информации.

Пранкер: Ну, видимо, после этой встречи – только что она у нас состоялась – после этого он на таких повышенных тонах находится. Вот сейчас, когда прилетим (из США – ред.), он хочет с вами встретиться лично.

Полторак: Ради бога.

Пранкер: Я не могу никак интерпретировать его слова.

Полторак: Я понимаю, что вы не можете интерпретировать. А вы когда будете, завтра?

Пранкер: Да.

Полторак: А Юра где находится? Он с вами или нет? Федоров он с вами или нет?

Пранкер: Да, с нами.

Полторак: Он может выйти на меня?

Пранкер: Да, сейчас передам. Но между нами – он что-то там говорил по поводу заявления об оставке.

Полторак: Да я готов. Я слышал, что он…

Пранкер: Просто он сейчас в таком состоянии находится. То, что произошло сейчас в Донецке, как-то оно на него повлияло, видимо. Разговор с господином Волкером на него такое впечатление произвел.

Полторак: Ну, я, честно говоря, не слышал никогда, чтобы он так разговаривал.

Пранкер: Я тоже в шоке. Мы тут можем только гадать, о чем разговор шел. Видимо, американцы попросили принять решение относительно вашей персоны.

Полторак: Да ради бога. Хорошо.

Пранкер: Ну, тогда давайте я попрошу, чтобы вышел на вас…

Полторак: Да-да, пусть

Пранкер: Так, президент еще просит соединить с вами. Сейчас перевожу тогда.

Полторак: Да-да.

Порошенко: Альо.

Полторак: Товарищ президент, слушаю, Полторак.

Порошенко: Они что, охренели что ли бл…дь? Что бл… делается, бл…дь? Так может ты жопу оторвешь, поедешь бл…дь в Донецк, а не в Винницу?

Полторак: Я не знаю, о чем вы говорите.

Порошенко: Идите на х…р.

Слышен смех пранкера.