"Это будет коварной изменой нашей демократии". Тереза Мэй против повторного референдума по Brexit
Премьер-министр Британии Тереза Мэй выступила против проведения повторного референдума по поводу выхода Великобритании из состава Европейского союза.
Об этом сообщает The Sunday Telegraph.
Она пообещала не сдаваться сторонникам такого решения и отметила, что проведение повторного референдума по Brexit стало бы "коварной изменой демократии".
По мнению Терезы Мэй, последующие месяцы станут ключевыми в деле формирования будущего Британии. Также премьер отметила, что четко осознает свою миссию в этом процессе.
Напомним, в Британии заявили, что мягкий Brexit ударит по партии Терезы Мэй.
Также мы сообщали, что глава Евросовета Туск жалеет, что вместе с Джонсоном и Дэвисом в отставку не ушел и Brexit.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!