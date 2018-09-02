Премьер-министр Британии Тереза Мэй выступила против проведения повторного референдума по поводу выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Об этом сообщает The Sunday Telegraph.

Она пообещала не сдаваться сторонникам такого решения и отметила, что проведение повторного референдума по Brexit стало бы "коварной изменой демократии".

По мнению Терезы Мэй, последующие месяцы станут ключевыми в деле формирования будущего Британии. Также премьер отметила, что четко осознает свою миссию в этом процессе.

Напомним, в Британии заявили, что мягкий Brexit ударит по партии Терезы Мэй.

Также мы сообщали, что глава Евросовета Туск жалеет, что вместе с Джонсоном и Дэвисом в отставку не ушел и Brexit.