Сегодня, 2 сентября, в Концертном зале им. П.И. Чайковского в Москве продолжаются траурные мероприятия, приуроченные к похоронам певца Иосифа Кобзона.

Панихиду уже посетил президент РФ Владимир Путин, также проститься со звездой эстрады приезжал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

На панихиде побывали также актеры и певцы, в частности Владимир Винокур, Борис Моисеев, Лев Лещенко, Алексей Панин, Анастасия Волочкова.

Также на церемонию прибыла Алла Пугачева. Хотя ранее сообщалось, что она может не прийти на похороны из-за нелестных слов о ней в книге Кобзона. Однако она приехала в концертный зал вместе с мужем Максимом Галкиным и дочерью Кристиной Орбакайте. Об этом сообщает Газета.

Напомним, "Страна" продолжает прямую трансляцию панихиды по Иосифу Кобзону, которая сегодня проходит в Москве.

Также мы сообщали, что проститься с певцом не пришел в прошлом его друг Вахтанг Кикабидзе.