Появилась аудиозапись беседы пранкера Лексуса с Полтораком
В сети появился текст разговора пранкера Лексуса с министром обороны Степаном Полтораком.
Напомним, что в министерстве сообщили о разоблачении провокации пранкеров. В Минобороне рассказали, что неизвестные просили Полторака высказаться по поводу последних событий в зоне ООС. В министерстве уверили, что сразу же разоблачили мошенников и "отправили в соответствующем направлении".
Мы приводим часть беседы Полторака с роботом Порошенко.
"Порошенко": Алё.
Полторак: Пан Президент (дальше неразборчиво)
"Порошенко": Значит, дружище мой. Ситуация просто неконтролируемая.
Полторак: Я не знаю, о чем вы говорите.
"Порошенко": Вам не нравится - пишите заявление и идите нах@р (переходит на крик) Ты не знал, что в Донецк едут люди?! Они что, охренели бл..дь?
Полторак: Я в первый раз об этом слышу.
"Порошенко": Мне до жопы, откуда они пришли. До жопы, понял? Ты отвечаешь лично.
Полторак: Петр Алексеич, вы кому, вы мне говорите? Это Полторак. Я что-то сделал не то?
"Порошенко": Я не знаю, кто ездил в Донецк…
Полторак: Я в Донецк ездил?
"Порошенко": Да.
Полторак (удивленно): Я в Донецк ездил?
"Порошенко": Все военные бегут оттуда. И ты можешь в любое время вносить предложения об избрании и прочей х…не. Понял?! (запись переходит на крик) Я раком бл…дь по баррикадам лазил, они что, охренели, что ли, бл…дь?! Поедь в Донецк, дорогой мой!.
Полторак: Я не понимаю, о чем вы говорите.
"Порошенко": Все военные бегут оттуда.
Полторак: с Донецка?
"Порошенко": Да.
Полторак: Наши нормально стоят, никто никуда не бежит.
"Порошенко": Слушай. Выведи войска. Эээ. Начинать войну нельзя. Атаковать нельзя. Понял?!
Полторак: Да, понял.
"Порошенко": Я не знаю, кто ездил в Донецк. Но мне интересно, как бестолково бл…дь, безумно.
Полторак: Я не знал, кто ездил в Донецк. Я не знаю, кто там что делал в Донецке. Если вы имеете (в виду - ред.) то, что произошло (убийство Захарченко - ред.), я сегодня разговаривал со всеми. Не знаю, о чем вы говорите.
"Порошенко": Ты лично отвечаешь. Лично ты.
Полторак: Если я отвечаю, я готов отвечать.
"Порошенко": Я не знаю, кто ездил…
Полторак: Я не знаю, о ком вы говорите. Я не знаю, кто ездил в Донецк.
"Порошенко": Значит, дружище мой. Ситуация просто неконтролируемая.
Полторак: Я вас слушаю. Что нужно сделать?
"Порошенко": Ну, начинать войну нельзя. Атаковать нельзя.
Полторак: Никто не будет атаковать. Никто не атакует.
"Порошенко": Понял?!
Полторак: Да.
"Порошенко": Вы что, охренели, что ли, бл…дь?!
Полторак вздыхает.
"Порошенко": …И ты можешь в любое время вносить предложения об убрании и прочей х…не.
Полторак: Кого убрать?
"Порошенко": Вам не нравится - пишите заявление и идите нах@р.
Полторак: Я не понимаю, о чем вы говорите. Я готов написать заявление в любое время.
"Порошенко": Да.
Полторак: Я не понимаю, что я сделал.
"Порошенко": Ты не знал, что в Донецк едут люди?!
Полторак: Я не знал. Я не знаю, кто туда вообще ездил!
В свою очередь, российский пранкер Лексус заявил, что именно он общался с Полтораком. Пранкер использовал аудио-робота из ролика президент Петра Порошенко, где тот ругается матом в беседе по поводу 5 канала
"Мы заверяем, что звонок удался. Полторак заикался и оправдывался, а когда мы ему предложили написать заявление об отставке - он согласился. Когда он понял, что наговорил, то решил отмыться, сделав заявление. Тем хуже для него, так как запись опубликуется раньше", - заявил Лексус.