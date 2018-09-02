В сети появился текст разговора пранкера Лексуса с министром обороны Степаном Полтораком.

Напомним, что в министерстве сообщили о разоблачении провокации пранкеров. В Минобороне рассказали, что неизвестные просили Полторака высказаться по поводу последних событий в зоне ООС. В министерстве уверили, что сразу же разоблачили мошенников и "отправили в соответствующем направлении".

Мы приводим часть беседы Полторака с роботом Порошенко.

"Порошенко": Алё.

Полторак: Пан Президент (дальше неразборчиво)

"Порошенко": Значит, дружище мой. Ситуация просто неконтролируемая.

Полторак: Я не знаю, о чем вы говорите.

"Порошенко": Вам не нравится - пишите заявление и идите нах@р (переходит на крик) Ты не знал, что в Донецк едут люди?! Они что, охренели бл..дь?

Полторак: Я в первый раз об этом слышу.

"Порошенко": Мне до жопы, откуда они пришли. До жопы, понял? Ты отвечаешь лично.

Полторак: Петр Алексеич, вы кому, вы мне говорите? Это Полторак. Я что-то сделал не то?

"Порошенко": Я не знаю, кто ездил в Донецк…

Полторак: Я в Донецк ездил?

"Порошенко": Да.

Полторак (удивленно): Я в Донецк ездил?

"Порошенко": Все военные бегут оттуда. И ты можешь в любое время вносить предложения об избрании и прочей х…не. Понял?! (запись переходит на крик) Я раком бл…дь по баррикадам лазил, они что, охренели, что ли, бл…дь?! Поедь в Донецк, дорогой мой!.

Полторак: Я не понимаю, о чем вы говорите.

"Порошенко": Все военные бегут оттуда.

Полторак: с Донецка?

"Порошенко": Да.

Полторак: Наши нормально стоят, никто никуда не бежит.

"Порошенко": Слушай. Выведи войска. Эээ. Начинать войну нельзя. Атаковать нельзя. Понял?!

Полторак: Да, понял.

"Порошенко": Я не знаю, кто ездил в Донецк. Но мне интересно, как бестолково бл…дь, безумно.

Полторак: Я не знал, кто ездил в Донецк. Я не знаю, кто там что делал в Донецке. Если вы имеете (в виду - ред.) то, что произошло (убийство Захарченко - ред.), я сегодня разговаривал со всеми. Не знаю, о чем вы говорите.

"Порошенко": Ты лично отвечаешь. Лично ты.

Полторак: Если я отвечаю, я готов отвечать.

"Порошенко": Я не знаю, кто ездил…

Полторак: Я не знаю, о ком вы говорите. Я не знаю, кто ездил в Донецк.

"Порошенко": Значит, дружище мой. Ситуация просто неконтролируемая.

Полторак: Я вас слушаю. Что нужно сделать?

"Порошенко": Ну, начинать войну нельзя. Атаковать нельзя.

Полторак: Никто не будет атаковать. Никто не атакует.

"Порошенко": Понял?!

Полторак: Да.

"Порошенко": Вы что, охренели, что ли, бл…дь?!

Полторак вздыхает.

"Порошенко": …И ты можешь в любое время вносить предложения об убрании и прочей х…не.

Полторак: Кого убрать?

"Порошенко": Вам не нравится - пишите заявление и идите нах@р.

Полторак: Я не понимаю, о чем вы говорите. Я готов написать заявление в любое время.

"Порошенко": Да.

Полторак: Я не понимаю, что я сделал.

"Порошенко": Ты не знал, что в Донецк едут люди?!

Полторак: Я не знал. Я не знаю, кто туда вообще ездил!

В свою очередь, российский пранкер Лексус заявил, что именно он общался с Полтораком. Пранкер использовал аудио-робота из ролика президент Петра Порошенко, где тот ругается матом в беседе по поводу 5 канала

"Мы заверяем, что звонок удался. Полторак заикался и оправдывался, а когда мы ему предложили написать заявление об отставке - он согласился. Когда он понял, что наговорил, то решил отмыться, сделав заявление. Тем хуже для него, так как запись опубликуется раньше", - заявил Лексус.