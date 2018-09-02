В ходе выступления на бизнес-форуме Турция-Кыргызстан в Бишкеке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил отказаться от использования доллара в международной торговле. Об этом сообщает Anadolu.

Эрдоган предложил отныне производить расчеты в национальных валютах. По его словам, торговля в долларах - это самая крупная экономическая проблема, так как происходит манипулирование курсом валют.

По мнению президента Турции, цель данной манипуляции - ударить по экономике страны. Правда, Эрдоган назвал эту попытку безуспешной в свете "решительной позиции турецкого народа".

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция построит новый канал, Босфор-2.

Также мы сообщали, что Реджеп Эрдоган пригрозил Дональду Трампу поиском новых союзников.