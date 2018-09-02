Хореограф шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко показала видео с репетиций. Запись она опубликовала в Instagram.

Отметим, что сегодня, 2 сентября, покажут новый выпуск шоу по ТВ.

"Все участники после первого эфира "Танцы со звездами 2018" чувствуют всегда одно и то же. Они осознают, что страшно на первом эфире не было. Страшно будет на втором, так как тогда и начинается голосование", - рассказала Шоптенко.

Хореограф отметила, что с артистами работает большая команда профессионалов.

"Для постановочной команды первые недели это всегда испытание. Ты еще не настроился толком, а у тебя 14 постановок. Но если быть откровенной, над этим проектом работает одна из лучших команд, с которой мне приходилось работать, поэтому все будет хорошо. И еще, к сожалению, для участников с каждым эфиром количество постановок уменьшается",

- поделилась Шоптенко.

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 1 Вер 2018 р. о 4:08 PDT

Ранее "Страна" сообщала, что стартовал новый сезон "Танцы со звездами 2018".