В Калифорнии на реке Колорадо столкнулись две туристические лодки, сообщается о 13 пострадавших.

Об этом пишет AP, ссылаясь на информацию местной пожарной охраны.

Речная авария случилась 1 сентября недалеко от границы Калифорнии и Аризоны в США. Двоих людей все еще не могут найти. Лодки столкнулись лоб в лоб, одна из них затонула. Один из пострадавших с серьезными ранениями был доставлен в больницу в Лас-Вегасе. Травмы остальных - незначительные. Продолжается поисковая операция, которая ночью была приостановлена.

Напомним, на озере в Миссури после крушения лодки погибли 11 человек.

Также мы сообщали, что в Херсонской области столкнулись две моторных лодки, в результате пострадали дети.