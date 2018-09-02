Генпрокуратура закроет уголовное производство против убитого главаря так называемой "ДНР" Александра Захарченко. Об этом сказано в сюжете ТСН.

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что закрытие дела произойдет очень быстро.

"Будет принято процессуальное решение в уголовном производстве. Я думаю, что мы сделаем это быстро и с ощущением, что наказание настигло преступника", - отметил глава ГПУ.

Луценко подчеркнул, что не поддерживает "разговоров об эмпатии и общечеловеческих ценностях" в отношении убитого Захарченко.

"Человек, который замахнулся на свое государство, бросивший миллионы людей в пучину войны и несчастий, заслужил ту смерть, которой погиб Захарченко", - считает генпрокурор.

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото с похорон Захарченко в Донецке.

Также на похороны Захарченко пришел раненый в голову "Ташкент".