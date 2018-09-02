Авария, в результате которой перевернулся пассажирский автобус, произошла в Эквадоре 1 сентября. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что автобус по горной дороге следовал из города Куэнка в город Лоха. Автобус перевернулся. В результате пострадало 37 человек, 11 человек погибло.

Скриншот: edition.cnn.com

По информации директора местного транспортного агентства, водитель не превышал скорость. Кроме того, на сегодняшний день деятельность компании-перевозчика, которая организовывала данный рейс, приостановлена. На данный момент выясняется причина, по которой автобус перевернулся.

Фото: Twitter Bomberos Cuenca

Напомним, во Львовской области легковушка протаранила пассажирский автобус.

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