В Эквадоре перевернулся пассажирский автобус, погибло 11 человек
Авария, в результате которой перевернулся пассажирский автобус, произошла в Эквадоре 1 сентября. Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что автобус по горной дороге следовал из города Куэнка в город Лоха. Автобус перевернулся. В результате пострадало 37 человек, 11 человек погибло.
Скриншот: edition.cnn.com
По информации директора местного транспортного агентства, водитель не превышал скорость. Кроме того, на сегодняшний день деятельность компании-перевозчика, которая организовывала данный рейс, приостановлена. На данный момент выясняется причина, по которой автобус перевернулся.
Фото: Twitter Bomberos Cuenca
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