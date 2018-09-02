В воскресенье, 2 сентября, в Донецке проходят похороны убитого главы так называемой "ДНР" Александра Захарченко. Его хоронят в закрытом гробу.

Церемония прощания стартовала в 09:00. Она проходит в местном театре оперы и балета. Ранее мы сообщали, что на траурные мероприятия собиралась приехать делегация из России, в составе которой должны быть Наталья Поклонская и Сергей Аксенов. Также среди "почетных гостей" - "глава ЛНР" Леонид Пасечник.

В распоряжении "Страны" оказались новые фото с церемонии прощания.

Фото: Александр Зельпрат

Могила Захарченко будет находиться на кладбище "Донецкое море". Там находится так называемая "Аллея Героев", которую сам "глава ДНР" открывал в 2017 году. Сейчас там же захоронены Гиви и Моторола.

Ранее "Страна" сообщала, что на похороны Захарченко пришел раненый в голову "Ташкент".