В воскресенье, 2 сентября, в одном из киевских районов неизвестные похитили ребенка. Об этом сообщает "Информатор".

Издание, ссылаясь на свои источники, сообщает, что в столице полиция ввела оперативный план "Перехват". Похищение произошло в Голосеевском районе Киева.

Известно, что похищенному ребенку на вид около 4-5 лет. Сообщается, злоумышленники просто вырвали его из рук родителей, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. По предварительным данным, авто, на котором увезли малыша - Skoda, номерные знаки СВ 0601 или 0106.

Напомним, что суд вынес приговор киднепперше, похитившей малыша из садика на Оболони в Киеве.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на Позняках неизвестные с пистолетом напали на автомобиль и похитили 100 тысяч гривен.

Также в центре Киева похитили сына дипломата.